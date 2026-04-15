Colar com imagem de Pablo Escobar, armas e carros de luxo: veja o que foi apreendido

Funkeiros famosos e influenciadores digitais estão entre os presos da ação

A manhã desta quarta-feira (15/4) foi marcada por uma ofensiva sem precedentes contra o crime organizado e a lavagem de dinheiro no Brasil. Uma mega Operação da PF desarticulou uma rede suspeita de movimentar ilegalmente mais de R$ 1,6 bilhão.

Entre os itens que mais chamaram a atenção dos agentes na casa dos alvos está um colar de ouro com a efígie do narcotraficante colombiano Pablo Escobar, emoldurada pelo mapa do estado de São Paulo.

A joia foi localizada na residência de MC Ryan SP, um dos detidos na ação. Além dele, nomes de peso do cenário musical e das redes sociais, como MC Poze do Rodo e o criador da página Choquei, Raphael Sousa, também foram presos.

De acordo com o portal G1, a investigação aponta que o grupo utilizava empresas de fachada e contas em nome de “laranjas” para ocultar a origem ilícita de recursos, ostentando um padrão de vida luxuoso financiado por transações atípicas.

Apreensões de luxo e alvos famosos

A magnitude da Operação da PF refletiu-se na quantidade e no valor dos bens confiscados em diversos estados:

Joias e Ostentação: Além do colar com a imagem de Escobar encontrado com Ryan SP, a polícia apreendeu relógios de marcas exclusivas e grandes quantias de dinheiro em espécie.

Frota de Elite: Carros de luxo avaliados em milhões de reais foram guinchados das garagens dos investigados. Armas de fogo também foram localizadas em alguns endereços.

Influenciadores na Mira: Além dos funkeiros, influenciadores como Chrys Dias, que acumula quase 15 milhões de seguidores, foram detidos por suspeita de participação no esquema de ocultação de bens.

O Caso Choquei: A prisão de Raphael Sousa Oliveira gera repercussão imediata devido ao alcance da página Choquei na disseminação de informações e sua influência digital.

Prisões e apreensões

MC Ryan SP foi preso na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no litoral paulista. Já MC Poze do Rodo foi detido no Rio de Janeiro, ambos no contexto da mesma investigação.

Durante o cumprimento dos mandados, agentes apreenderam joias de alto valor, entre elas um colar com referência ao narcotraficante colombiano Pablo Escobar, além de veículos de luxo, armas, documentos e equipamentos eletrônicos que agora passarão por análise.

De acordo com a Polícia Federal, os bens apreendidos são considerados relevantes para o rastreamento do fluxo de dinheiro investigado e podem ter sido usados para ocultação de patrimônio e lavagem de capitais.

Esquema bilionário

A investigação aponta que a organização criminosa teria movimentado mais de R$ 1,6 bilhão por meio de transações financeiras ilegais, com ramificações em diferentes estados. A Justiça também determinou o sequestro e bloqueio de contas e ativos dos investigados para evitar a dissipação do patrimônio.

A PF informou que a operação segue em andamento e que novas fases não estão descartadas, a depender da análise do material apreendido.

Funkeiros investigados

MC Ryan SP e MC Poze do Rodo estão entre os artistas mais populares do funk nacional e já haviam se envolvido em outras polêmicas nos últimos anos. Agora, ambos passam a ser investigados em um caso de alta complexidade criminal, ligado a suspeitas de lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Até a última atualização desta reportagem, a defesa de MC Poze do Rodo não havia se manifestado sobre a prisão e as apreensões realizadas na operação.

O que diz a defesa de MC Ryan SP

Por meio de nota, a defesa de MC Ryan, feita pelo advogado Felipe Cassimiro Melo de Oliveira, informou que o cliente as “transações financeiras” dele são lícitas:

“A defesa técnica de MC Ryan informa, de forma respeitosa, que até o presente momento não teve acesso ao procedimento que tramita sob sigilo, razão pela qual está impossibilitada de apresentar manifestação específica sobre os fatos.

Ressalta-se, contudo, a absoluta integridade de MC Ryan, bem como a lisura de todas as suas transações financeiras. Todos os valores que transitam por suas contas possuem origem devidamente comprovada, sendo submetidos a rigoroso controle e ao regular recolhimento de tributos, o que sempre foi observado de maneira contínua e responsável.

A defesa confia plenamente que os esclarecimentos necessários serão prestados oportunamente, acreditando que, já no início da investigação, a verdade dos fatos será devidamente demonstrada.”

Resumo da operação: combate à lavagem de dinheiro (Abril 2026)

Confira os principais dados da ação realizada nesta quarta-feira:

Detalhe da Operação Informação Oficial Principais Presos MC Ryan SP, MC Poze do Rodo, Raphael Sousa (Choquei) Valor Investigado R$ 1.600.000.000,00 (1,6 bilhão) Itens Curiosos Colar de ouro com foto de Pablo Escobar Tipificação de Crime Lavagem de dinheiro, organização criminosa e ocultação de bens Cidades Alvo Diversos estados com foco em SP, RJ e MG Status dos Bens Bloqueados e apreendidos por ordem judicial

A ação busca agora rastrear as ramificações internacionais do grupo e identificar novos beneficiários do esquema. Segundo o levantamento do G1, as autoridades não confirmaram a propriedade individual de cada arma ou veículo apreendido, mas reforçam que o bloqueio de ativos é um passo crucial para asfixiar financeiramente a organização.

A defesa dos músicos e dos influenciadores citados ainda não se manifestou oficialmente sobre as prisões. A Operação da PF segue em andamento para cumprir novos mandados, enquanto a joia inspirada no cartel de Medellín torna-se o símbolo visual de um dos maiores escândalos envolvendo celebridades digitais em 2026.