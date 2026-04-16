16/04/2026
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Colisão entre carro e moto deixa homem gravemente ferido no interior do Acre

Amigo transportou a vítima na garupa de uma motocicleta da Vila do Incra até Rio Branco sob intenso sangramento

Por Ithamar Souza, ContilNet 16/04/2026
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Colisão entre carro e moto deixa homem gravemente ferido no interior do Acre
Vítima sofreu laceração grave após colidir contra um carro na região de Porto Acre/ Foto: ContilNet

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou o motociclista Sildino Cavalcante de Souza, de 44 anos, gravemente ferido na tarde desta quarta-feira (15), na Vila do Incra, região do município de Porto Acre, no interior do Acre.

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De acordo com informações repassadas pela própria vítima, ele trafegava em sua motocicleta quando, de forma inesperada, acabou colidindo contra um veículo. Com o impacto, Sildino sofreu uma grave lesão no pé esquerdo, com fratura exposta e laceração.

Colisão entre carro e moto deixa homem gravemente ferido no interior do Acre

Amigo prestou socorro à vítima e percorreu 40 km em uma motocicleta até a capital acreana/ Foto: ContilNet

Após o acidente, um amigo da vítima que passava pelo local prestou socorro imediato. Ele colocou Sildino na própria motocicleta e o levou até Rio Branco, percorrendo cerca de 40 quilômetros. Durante todo o trajeto, a vítima apresentava intenso sangramento.

Já na capital, Sildino foi deixado em uma residência localizada na Rua Bons Amigos, no bairro Jorge Lavocat, onde familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local para prestar os primeiros atendimentos.

Colisão entre carro e moto deixa homem gravemente ferido no interior do Acre

Sildino Cavalcante de Souza deu entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco com fratura exposta no pé/ Foto: ContilNet

Em seguida, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada no setor de trauma para a realização de exames e procedimentos médicos. O estado de saúde dele é considerado estável.

A reportagem não conseguiu obter informações detalhadas sobre a dinâmica do acidente, nem sobre as providências relacionadas ao caso.

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