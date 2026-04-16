Amigo transportou a vítima na garupa de uma motocicleta da Vila do Incra até Rio Branco sob intenso sangramento

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou o motociclista Sildino Cavalcante de Souza, de 44 anos, gravemente ferido na tarde desta quarta-feira (15), na Vila do Incra, região do município de Porto Acre, no interior do Acre.

De acordo com informações repassadas pela própria vítima, ele trafegava em sua motocicleta quando, de forma inesperada, acabou colidindo contra um veículo. Com o impacto, Sildino sofreu uma grave lesão no pé esquerdo, com fratura exposta e laceração.

Após o acidente, um amigo da vítima que passava pelo local prestou socorro imediato. Ele colocou Sildino na própria motocicleta e o levou até Rio Branco, percorrendo cerca de 40 quilômetros. Durante todo o trajeto, a vítima apresentava intenso sangramento.

Já na capital, Sildino foi deixado em uma residência localizada na Rua Bons Amigos, no bairro Jorge Lavocat, onde familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local para prestar os primeiros atendimentos.

Em seguida, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada no setor de trauma para a realização de exames e procedimentos médicos. O estado de saúde dele é considerado estável.

A reportagem não conseguiu obter informações detalhadas sobre a dinâmica do acidente, nem sobre as providências relacionadas ao caso.