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Uma obra de proporções monumentais está transformando o cenário urbano e econômico de Rio Branco. Com mais de 6.000m² de área construída, o novo empreendimento do Grupo Star destaca-se não apenas pela estrutura física, mas pelo impacto direto no fortalecimento da economia local e na geração de frentes de trabalho na região.

O projeto, que já se tornou um marco para o desenvolvimento da cidade, conta com a parceria estratégica da CIMEC. A empresa esteve presente desde a fundação até a atual fase de acabamento, garantindo o padrão de qualidade técnica exigido por uma construção deste porte.

Qualidade em cada detalhe

Para atender à magnitude do projeto, a CIMEC mobilizou um portfólio completo de materiais de alto desempenho, assegurando durabilidade e estética refinada. Entre os itens fornecidos para a obra, destacam-se:

Porcelanatos e revestimentos de última geração;

Tintas e acabamentos especializados;

Projeto de iluminação técnica e decorativa;

Soluções estruturais completas para grandes demandas.

De acordo com a diretoria da CIMEC, participar de um projeto assinado pelo Grupo Star reforça o compromisso da empresa com a excelência. “Grandes obras precisam de grandes parceiros. Estar presente neste projeto é a confirmação de que a CIMEC possui a força e a logística necessárias para atender os maiores desafios da engenharia e arquitetura no Acre”, destacou a empresa em nota.

A entrega de mais esta etapa reafirma a posição da CIMEC como referência no setor de construção, consolidando sua marca como a principal aliada de quem busca segurança e sofisticação, do alicerce ao acabamento.