Larvas da espécie Oestrus ovis cresceram nos seios da face e foram expelidas após espirro

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Um caso médico extraordinário e perturbador mobilizou especialistas em otorrinolaringologia na Grécia. Uma mulher de 58 anos, que atua em áreas rurais próximas a criações de ovinos e caprinos, buscou socorro imediato após expelir estruturas semelhantes a vermes durante um espirro. O diagnóstico revelou uma forma severa de miíase nasal, uma infestação parasitária causada por larvas de moscas que encontraram um ambiente propício para desenvolvimento dentro das cavidades faciais da paciente.

De acordo com o portal Metrópoles, o que mais chamou a atenção da equipe médica foi o estágio avançado do parasita. Além de 10 larvas vivas, foi encontrada uma pupa — estágio intermediário antes da fase adulta — algo considerado “biologicamente improvável” de ocorrer no corpo humano.

Como a infestação ocorreu e a anatomia facilitadora

A miíase em humanos, geralmente, não evolui para estágios tão avançados, mas fatores específicos permitiram que o parasita se alojasse na paciente:

Exposição Ambiental: A espécie Oestrus ovis é comum em animais. A hipótese é que a mosca tenha depositado as larvas diretamente nas narinas da mulher enquanto ela trabalhava.

Desvio de Septo: Os médicos relataram que a paciente possuía um desvio acentuado de septo nasal. Essa característica anatômica criou um espaço protegido, permitindo que as larvas permanecessem e se desenvolvessem sem serem expelidas precocemente.

Sintomas Progressivos: Antes do episódio do espirro, a mulher sofreu com dores intensas na face e tosse persistente por semanas, sinais clássicos de que algo estranho ocupava seus seios nasais.

Guia rápido: sintomas da miíase nasal

Fique atento aos sinais que podem indicar a presença de corpos estranhos ou parasitas nas vias aéreas:

Sintoma Descrição Clínica Sensação de Movimento Percepção de algo se mexendo dentro do nariz ou seios da face. Dor Facial Desconforto intenso na região central do rosto, semelhante à sinusite. Corrimento Nasal Secreção persistente, por vezes com odor forte ou presença de sangue. Espirros Atípicos Eliminação de material estranho ou pequenos organismos ao espirrar. Tosse Irritativa Reflexo causado pela irritação das larvas nas vias respiratórias.

O tratamento da paciente consistiu na remoção manual e minuciosa das larvas por um especialista, além do uso de medicamentos descongestionantes. Segundo o levantamento do Metrópoles, o material passou por testes de DNA para confirmar a espécie e descartar adaptações evolutivas do parasita ao organismo humano.

A mulher teve uma recuperação completa, mas o caso serve como um alerta para profissionais que trabalham em contato direto com animais: a higiene nasal e a proteção em ambientes de alta infestação de moscas são essenciais para evitar a miíase, uma condição que, embora rara em humanos, pode causar danos significativos se não tratada rapidamente.