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O Governo Federal anunciou, nesta segunda-feira (6), um conjunto robusto de medidas econômicas para tentar blindar o mercado interno contra a volatilidade dos preços internacionais do petróleo. O pacote de ações surge como resposta direta à escalada do conflito envolvendo o Irã, que provocou o fechamento do Estreito de Ormuz e pressionou a cotação da commodity em todo o mundo.

A iniciativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foca na ampliação de subsídios ao diesel, incentivo à importação de gás de cozinha e isenção de tributos sobre biocombustíveis e querosene de aviação. O objetivo central é evitar que o custo do transporte de cargas e passageiros dispare, pressionando a inflação e o custo de vida da população brasileira.

Reforço no subsídio do Diesel

A principal medida do pacote é voltada para o diesel, combustível essencial para o escoamento da produção nacional. O governo anunciou uma subvenção adicional de R$ 0,80 por litro para a produção nacional e de R$ 1,20 por litro para o produto importado.

Com os novos valores somados às políticas de março, o subsídio total atinge:

R$ 1,12 por litro no diesel nacional;

R$ 1,52 por litro no diesel importado.

A ação terá duração inicial de dois meses, com um custo estimado em R$ 4 bilhões, divididos entre a União e os estados no caso das importações. Já o incentivo à produção interna pode representar um impacto de R$ 3 bilhões mensais nas contas públicas.

Equilíbrio das Contas e Abastecimento

O Palácio do Planalto avalia que o esforço bilionário é necessário para garantir o abastecimento e manter a estabilidade econômica em um cenário de crise internacional. Além do diesel, o pacote também zera alíquotas para o setor aéreo e reforça o apoio ao gás de cozinha, tentando garantir que as medidas cheguem efetivamente ao consumidor final na ponta.

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A nova rodada de incentivos amplia o esforço que já havia sido iniciado em março, quando o governo zerou o PIS/Cofins sobre o diesel. Agora, a expectativa é de que o mercado adira plenamente à política para que os preços nos postos reflitam a intervenção federal.