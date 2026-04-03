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Em Crimson Desert, seu cavalo é uma extensão de Kliff. Com um sistema de progressão que libera habilidades como o Pulo Duplo (Nível 5) e o Coice Traseiro (Nível 3), escolher a montaria certa pode ser a diferença entre a vitória e a derrota em um acampamento inimigo.

O Segredo para Domar sem Erro

O tutorial do jogo pode ser confuso, mas a técnica infalível é focar na Stamina (mínimo nível 8 para lendários) e no posicionamento da câmera.

Dica de Ouro: Mantenha a câmera centralizada exatamente atrás do animal e segure a tecla S (ou analógico para trás). Mova apenas a visão para garantir que o foco esteja sempre na traseira do bicho enquanto o círculo amarelo carrega.

Onde encontrar os 3 Lendários de Pywel

Cavalo Foco Localização Exata Dica de Sobrevivência Royler (Branco) Velocidade Abaixo do “P” de Pailune (Montanhas Silver Wolf). Use roupas térmicas; o frio drena sua stamina. Rokade (Preto) Vida Oeste da Spire of Insight (Região de Hernand). É o melhor “tanque” para absorver dano em fugas. Camora (Vermelho) Combate Prado dentro de uma caverna na Redtree Forest. Região quente; use roupas leves para não fatigar.

Progressão e Lealdade

Após a doma, o trabalho continua. Para liberar o potencial máximo (como a Aceleração Instantânea do Royler), você deve aumentar a lealdade:

Com informações do TechTudo.