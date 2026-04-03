05/04/2026
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Como domar cavalos no Crimson Desert veja os lendários e onde encontrar

Domine cavalos lendários em Crimson Desert com foco em stamina e localização

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Em Crimson Desert, seu cavalo é uma extensão de Kliff. Com um sistema de progressão que libera habilidades como o Pulo Duplo (Nível 5) e o Coice Traseiro (Nível 3), escolher a montaria certa pode ser a diferença entre a vitória e a derrota em um acampamento inimigo.
Foto: Reprodução/Pearl Abyss
⏱️ 2 minutos de leitura

Em Crimson Desert, seu cavalo é uma extensão de Kliff. Com um sistema de progressão que libera habilidades como o Pulo Duplo (Nível 5) e o Coice Traseiro (Nível 3), escolher a montaria certa pode ser a diferença entre a vitória e a derrota em um acampamento inimigo.

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O Segredo para Domar sem Erro

O tutorial do jogo pode ser confuso, mas a técnica infalível é focar na Stamina (mínimo nível 8 para lendários) e no posicionamento da câmera.

  • Dica de Ouro: Mantenha a câmera centralizada exatamente atrás do animal e segure a tecla S (ou analógico para trás). Mova apenas a visão para garantir que o foco esteja sempre na traseira do bicho enquanto o círculo amarelo carrega.

Onde encontrar os 3 Lendários de Pywel

Cavalo Foco Localização Exata Dica de Sobrevivência
Royler (Branco) Velocidade Abaixo do “P” de Pailune (Montanhas Silver Wolf). Use roupas térmicas; o frio drena sua stamina.
Rokade (Preto) Vida Oeste da Spire of Insight (Região de Hernand). É o melhor “tanque” para absorver dano em fugas.
Camora (Vermelho) Combate Prado dentro de uma caverna na Redtree Forest. Região quente; use roupas leves para não fatigar.

Progressão e Lealdade

Após a doma, o trabalho continua. Para liberar o potencial máximo (como a Aceleração Instantânea do Royler), você deve aumentar a lealdade:

Com informações do TechTudo.

  • Interação: Faça carinho (tecla R) e alimente-os com maçãs ou cubos de açúcar.

  • Cuidado: Em caso de ferimentos graves, utilize um Tônico de Cavalo comprado em selarias ou a habilidade Force Palm: Healing.

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