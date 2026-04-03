Em Crimson Desert, seu cavalo é uma extensão de Kliff. Com um sistema de progressão que libera habilidades como o Pulo Duplo (Nível 5) e o Coice Traseiro (Nível 3), escolher a montaria certa pode ser a diferença entre a vitória e a derrota em um acampamento inimigo.
O Segredo para Domar sem Erro
O tutorial do jogo pode ser confuso, mas a técnica infalível é focar na Stamina (mínimo nível 8 para lendários) e no posicionamento da câmera.
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Dica de Ouro: Mantenha a câmera centralizada exatamente atrás do animal e segure a tecla S (ou analógico para trás). Mova apenas a visão para garantir que o foco esteja sempre na traseira do bicho enquanto o círculo amarelo carrega.
Onde encontrar os 3 Lendários de Pywel
|Cavalo
|Foco
|Localização Exata
|Dica de Sobrevivência
|Royler (Branco)
|Velocidade
|Abaixo do “P” de Pailune (Montanhas Silver Wolf).
|Use roupas térmicas; o frio drena sua stamina.
|Rokade (Preto)
|Vida
|Oeste da Spire of Insight (Região de Hernand).
|É o melhor “tanque” para absorver dano em fugas.
|Camora (Vermelho)
|Combate
|Prado dentro de uma caverna na Redtree Forest.
|Região quente; use roupas leves para não fatigar.
Progressão e Lealdade
Após a doma, o trabalho continua. Para liberar o potencial máximo (como a Aceleração Instantânea do Royler), você deve aumentar a lealdade:
Com informações do TechTudo.
- Interação: Faça carinho (tecla R) e alimente-os com maçãs ou cubos de açúcar.
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Cuidado: Em caso de ferimentos graves, utilize um Tônico de Cavalo comprado em selarias ou a habilidade Force Palm: Healing.