Concurso Ifac: inscrições para processo seletivo encerram nesta quinta

Vagas de cadastro reserva para docentes de Espanhol, Sociologia e Química com remuneração de até R$ 8.058,29

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O tempo está acabando para os profissionais que desejam ingressar no quadro docente do Instituto Federal do Acre (IFAC). Termina hoje, quinta-feira (9/4), o prazo de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado destinado ao campus de Cruzeiro do Sul. O certame busca formar cadastro de reserva para professores substitutos nas áreas de Química, Sociologia e Espanhol.

Com uma proposta atrativa que valoriza a titulação acadêmica, o Concurso IFAC se destaca pela agilidade do processo seletivo e pelos benefícios oferecidos aos contratados, como o auxílio-alimentação de R$ 1.192,00.

De acordo com o portal PCI Concursos, os interessados devem ficar atentos à modalidade de inscrição, que ocorre de forma totalmente digital e gratuita, exigindo apenas o envio da documentação necessária para o endereço eletrônico oficial da instituição.

Áreas disponíveis e benefícios

A seleção do Concurso IFAC foca em suprir demandas emergenciais de ensino no interior do estado:

Distribuição de Vagas: As oportunidades contemplam Professor de Química e Sociologia (Ampla Concorrência) e Professor de Língua Estrangeira/Espanhol (reservada para candidatos negros, indígenas ou quilombolas).

Remuneração Progressiva: O salário base parte de R$ 4.326,60 e pode chegar a R$ 8.058,29, dependendo se o candidato possui especialização, mestrado ou doutorado.

Auxílios Garantidos: Além do vencimento, o docente terá direito a auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-pré-escolar no valor de R$ 526,64 por dependente de até cinco anos.

Resumo do edital: concurso Ifac (abril 2026)

Confira os dados fundamentais para não perder o prazo final nesta quinta-feira:

Detalhe do Certame Informação Oficial Órgão Instituto Federal do Acre (Concurso IFAC) Local de Trabalho Campus Cruzeiro do Sul Último Dia de Inscrição Hoje, 09 de abril de 2026 E-mail para Inscrição ccs.copss@ifac.edu.br Taxa de Inscrição Isento (R$ 0,00) Método de Seleção Etapa única: Prova de Títulos Validade do Contrato Até 24 meses (conforme o motivo do afastamento)

A seleção será realizada em etapa única por meio de análise curricular, o que torna a organização dos documentos um passo decisivo. Segundo o levantamento do PCI Concursos, a vigência do contrato será vinculada ao tempo de afastamento do professor titular, podendo ser prorrogada por até dois anos.

Os aprovados serão regidos pelo regime de 40 horas semanais. Não perca a chance de consolidar sua carreira na rede federal de ensino técnico; o envio dos documentos deve ser feito até as 23h59 (horário local) para garantir a participação no certame que movimenta a educação no Juruá.

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