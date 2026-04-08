Concurso Receita Federal: veja salários e benefícios atualizados

Aprovados no certame podem alcançar remunerações superiores a R$ 38 mil ao longo da carreira

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A Carreira Tributária e Aduaneira da União permanece no topo dos desejos de quem busca estabilidade e alta remuneração no serviço público. O Concurso Receita Federal oferece oportunidades para dois cargos estratégicos: Auditor-Fiscal e Analista-Tributário, ambos exigindo nível superior em qualquer área de formação.

Em 2026, os valores foram atualizados, consolidando estas funções como algumas das mais bem pagas da administração federal, especialmente após a consolidação do Bônus de Eficiência (BEP).

De acordo com o portal Folha Q Concursos, a composição salarial atual é um dos maiores atrativos, permitindo que o servidor inicie sua jornada com ganhos que superam amplamente o mercado privado, chegando a R$ 32 mil para a classe inicial de auditor.

Benefícios da Receita Federal

Além dos ganhos mensais, os servidores da Receita Federal contam com diversos benefícios garantidos aos servidores federais.

Entre os principais estão:

auxílio-alimentação: R$1.192 ;

; auxílio-saúde: até R$464,89 ;

; auxílio pré-escolar: R$526,64 ;

; adicional de qualificação;

adicional de fronteira (em áreas específicas);

adicional noturno (quando aplicável); e

estabilidadeapós o estágio probatório.

Os benefícios contribuem para elevar a remuneração total, tornando a carreira ainda mais atrativa.

Tabela salarial pode ter reajuste em 2026

A carreira Tributária e Aduaneira passa por um processo de reestruturação.

Está previsto um reajuste de 9,22% no vencimento básico, com aplicação a partir de abril de 2026.

Além disso, houve um aumento no teto do bônus de eficiência, o que também impacta diretamente a remuneração final dos servidores.

Com isso, os valores atuais podem sofrer atualização nos próximos meses, elevando ainda mais os salários da carreira.

Diferença entre auditor e analista da Receita Federal

Embora ambos os cargos façam parte da mesma carreira, há diferenças importantes nas atribuições.

Auditor-fiscal

exerce função de autoridade tributária

realiza fiscalização e lançamento de tributos

possui maior remuneração

Analista-tributário

atua no suporte técnico e operacional

pode exercer funções estratégicas dentro da Receita

remuneração inferior ao auditor, mas ainda elevada

Ambos exigem nível superior completo em qualquer área.

O último concurso da Receita Federla foi realizado em 2022, com quase 700 vagas para os cargos de auditor e analista.

A validade foi encerrada em dezembro de 2025 e, desde então, o órgão não pode mais convocar apaorvados, pleiteando aval para uma nova seleção.

No decorrer do último concurso, foram convocados 1.217 aprovados, para vagas imediatas e excedentes. A última nomeação ocorreu em agosto de 2025, quando 472 candidatos foram chamados.

A seleção contou com provas objetivas, discursivas e curso de formação. A Fundação Getulio Vargas (FGV) foi a banca organizadora responsável.

Detalhamento das remunerações por cargo

O Concurso Receita Federal divide seus profissionais em classes e padrões, garantindo aumentos progressivos conforme o tempo de serviço e desempenho:

Analista-Tributário: Responsável pelo apoio técnico e administrativo, o analista tem remuneração inicial de R$ 19.147,99 . O valor inclui o vencimento básico de R$ 12.735,99, somado ao bônus de R$ 5.220 e auxílio-alimentação.

Auditor-Fiscal: Ocupando o topo da hierarquia de fiscalização, o auditor inicia com R$ 32.813,71 . Ao atingir o final da carreira, os ganhos brutos podem ultrapassar os R$ 38 mil mensais.

Benefícios Adicionais: Além do salário base e do bônus, os servidores contam com o auxílio-alimentação reajustado para R$ 1.192,00 em 2026.

Tabela salarial: concurso receita federal (abril 2026)

Confira os valores exatos para o padrão de ingresso na carreira:

Componente da Renda Analista-Tributário Auditor-Fiscal Vencimento Básico R$ 12.735,99 R$ 22.921,71 Bônus de Eficiência (BEP) R$ 5.220,00 R$ 8.700,00 Auxílio-Alimentação R$ 1.192,00 R$ 1.192,00 TOTAL INICIAL R$ 19.147,99 R$ 32.813,71

Para os especialistas do Folha Q Concursos, a preparação para o próximo edital deve ser de longo prazo, dada a complexidade das disciplinas como Direito Tributário e Comércio Internacional. Com a implementação definitiva do bônus por produtividade e eficiência, o Concurso Receita Federal reforça seu status de “concurso fim”, onde o aprovado encontra as condições ideais para exercer a função pública com reconhecimento financeiro de elite. A estabilidade garantida pelo regime estatutário e as possibilidades de lotação em todo o território nacional completam o pacote que atrai milhares de brasileiros todos os anos.