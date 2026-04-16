Concursos 2026 com mais de 100 mil vagas; salários de até R$ 30 mil

A busca pela tão sonhada estabilidade financeira ganha um novo fôlego em abril de 2026. Atualmente, o Brasil conta com uma vasta lista de Concursos Abertos, contemplando candidatos de todos os níveis de escolaridade.
As oportunidades estão distribuídas de forma estratégica, permitindo que o concurseiro escolha o certame que melhor se adapta ao seu perfil, seja por localidade, área de atuação ou faixa salarial.
O grande destaque desta temporada são os cargos de carreira jurídica e de controle, onde as remunerações iniciais podem atingir a marca de R$ 32 mil, consolidando 2026 como um ano histórico para o serviço público.
De acordo com o portal Estratégia Concursos, a organização dos editais por áreas de interesse facilita a tomada de decisão do candidato, permitindo um foco maior nas disciplinas específicas que garantem a aprovação em meio à alta concorrência.
Concursos e vagas previstas para 2026:
- Concursos Policiais
- Concursos Fiscais
- Concursos Controle
- Concursos Tribunais e Procuradorias
- Concursos Ministérios Públicos
- Concursos Defensorias
- Concursos Legislativos
- Concursos Saúde
- Concursos Bancários
- Concursos Educação
- Concursos Prefeituras
- Concursos Conselhos
- Outras oportunidades
- Concursos por Estado
Oportunidades por Áreas de Atuação
O levantamento dos Concursos Abertos revela setores que estão com alta demanda por novos servidores:
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Carreiras Jurídicas: Tribunais de Justiça e Ministérios Públicos lideram os maiores salários, com editais para Juiz e Promotor ultrapassando os R$ 32 mil.
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Segurança Pública: Diversas Polícias Civis e Guardas Municipais estão com inscrições disponíveis, oferecendo estabilidade e planos de carreira sólidos.
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Área Administrativa: Prefeituras e Conselhos Regionais oferecem o maior volume de vagas para quem possui nível médio e técnico, com editais publicados semanalmente.
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Saúde e Educação: Universidades Federais e Secretarias Estaduais buscam recompor quadros com milhares de vagas para profissionais especializados.
Resumo do Panorama: Concursos Abertos (Abril 2026)
Confira as principais informações para guiar sua escolha nos próximos meses:
|Área do Concurso
|Nível de Escolaridade
|Vagas Disponíveis (Estimadas)
|Salário Inicial (Até)
|Jurídica / Tribunais
|Superior
|1.250 vagas
|R$ 32.700,00
|Policial / Segurança
|Médio e Superior
|4.800 vagas
|R$ 11.500,00
|Administrativa
|Médio / Técnico
|12.300 vagas
|R$ 6.800,00
|Fiscal / Controle
|Superior
|850 vagas
|R$ 28.900,00
|Educação / Saúde
|Médio e Superior
|7.400 vagas
|R$ 9.200,00
Decidir em qual órgão investir o futuro é o primeiro passo rumo ao sucesso. Segundo o levantamento do Estratégia Concursos, o acesso a resumos detalhados dos editais permite que o aluno identifique rapidamente os requisitos de cada vaga e o cronograma de provas. Com milhares de Concursos Abertos simultaneamente, a disciplina no cumprimento de um cronograma de estudos focado no perfil da banca organizadora é o que separa o candidato da nomeação. Abril se desenha como o mês das grandes decisões para quem deseja encerrar o ano de 2026 já ocupando um cargo público de relevância.