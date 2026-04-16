Concursos 2026 com mais de 100 mil vagas; salários de até R$ 30 mil

A busca pela tão sonhada estabilidade financeira ganha um novo fôlego em abril de 2026. Atualmente, o Brasil conta com uma vasta lista de Concursos Abertos, contemplando candidatos de todos os níveis de escolaridade.

As oportunidades estão distribuídas de forma estratégica, permitindo que o concurseiro escolha o certame que melhor se adapta ao seu perfil, seja por localidade, área de atuação ou faixa salarial.

O grande destaque desta temporada são os cargos de carreira jurídica e de controle, onde as remunerações iniciais podem atingir a marca de R$ 32 mil, consolidando 2026 como um ano histórico para o serviço público.

De acordo com o portal Estratégia Concursos, a organização dos editais por áreas de interesse facilita a tomada de decisão do candidato, permitindo um foco maior nas disciplinas específicas que garantem a aprovação em meio à alta concorrência.

Concursos e vagas previstas para 2026:

Oportunidades por Áreas de Atuação

O levantamento dos Concursos Abertos revela setores que estão com alta demanda por novos servidores:

Carreiras Jurídicas: Tribunais de Justiça e Ministérios Públicos lideram os maiores salários, com editais para Juiz e Promotor ultrapassando os R$ 32 mil.

Segurança Pública: Diversas Polícias Civis e Guardas Municipais estão com inscrições disponíveis, oferecendo estabilidade e planos de carreira sólidos.

Área Administrativa: Prefeituras e Conselhos Regionais oferecem o maior volume de vagas para quem possui nível médio e técnico, com editais publicados semanalmente.

Saúde e Educação: Universidades Federais e Secretarias Estaduais buscam recompor quadros com milhares de vagas para profissionais especializados.

Resumo do Panorama: Concursos Abertos (Abril 2026)

Confira as principais informações para guiar sua escolha nos próximos meses:

Área do Concurso Nível de Escolaridade Vagas Disponíveis (Estimadas) Salário Inicial (Até) Jurídica / Tribunais Superior 1.250 vagas R$ 32.700,00 Policial / Segurança Médio e Superior 4.800 vagas R$ 11.500,00 Administrativa Médio / Técnico 12.300 vagas R$ 6.800,00 Fiscal / Controle Superior 850 vagas R$ 28.900,00 Educação / Saúde Médio e Superior 7.400 vagas R$ 9.200,00

Decidir em qual órgão investir o futuro é o primeiro passo rumo ao sucesso. Segundo o levantamento do Estratégia Concursos, o acesso a resumos detalhados dos editais permite que o aluno identifique rapidamente os requisitos de cada vaga e o cronograma de provas. Com milhares de Concursos Abertos simultaneamente, a disciplina no cumprimento de um cronograma de estudos focado no perfil da banca organizadora é o que separa o candidato da nomeação. Abril se desenha como o mês das grandes decisões para quem deseja encerrar o ano de 2026 já ocupando um cargo público de relevância.