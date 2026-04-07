Concursos abertos: milhares de vagas e inicial até R$ 32 mil

Confira o panorama completo das seleções com editais publicados e inscrições ativas

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O mês de abril de 2026 segue como um dos períodos mais férteis para quem busca a estabilidade do serviço público. Atualmente, o Brasil soma milhares de vagas em concursos abertos, oferecendo opções para todos os níveis de escolaridade, desde o ensino médio até especializações de nível superior.

O grande destaque deste ciclo são as remunerações de “topo de carreira”, que em tribunais estaduais, procuradorias e órgãos fiscais já atingem a marca dos R$ 32 mil iniciais, atraindo os candidatos mais qualificados do país.

De acordo com o levantamento do portal Estratégia Concursos, as seleções estão distribuídas de forma estratégica para facilitar a escolha do candidato, separando os editais por áreas de atuação e níveis salariais, garantindo que cada interessado encontre o certame que mais se adequa ao seu perfil e objetivos de vida.

Para isso, leia a seguir a lista com os detalhes dos concursos abertos:

Principais áreas com inscrições ativas

Para otimizar a sua preparação, os concursos abertos podem ser analisados por núcleos de especialização:

Carreiras Jurídicas e de Controle: Concentram os maiores salários (até R$ 32 mil). Estão abertas vagas para magistratura, procuradorias (como a PGE-AC) e auditores de tribunais de contas (como o TCE-SC).

Segurança Pública: Polícias Civis, Guardas Municipais e a própria Polícia Federal (com nomeações autorizadas) oferecem o maior volume de vagas imediatas para agentes e escrivães.

Educação e Área Técnica: Universidades Federais (como a UFAC) e Institutos Federais (como o IFAC) apresentam editais focados em técnicos-administrativos e professores substitutos com excelentes benefícios.

Resumo das oportunidades: concursos abertos (abril 2026)

Confira os dados consolidados das principais seleções ativas nesta semana:

Área de Atuação Vagas Estimadas Salário Máximo Escolaridade Fiscal e Controle 1.500+ R$ 32.000,00 Nível Superior Segurança Pública 5.200+ R$ 19.800,00 Médio e Superior Educação e Saúde 3.800+ R$ 12.500,00 Médio e Superior Administrativa 4.000+ R$ 8.200,00 Todos os níveis

Para os especialistas do Estratégia Concursos, o segredo para transformar o edital em sucesso é a escolha consciente da carreira. Com tantos concursos abertos simultaneamente, o risco é o candidato dispersar energia em matérias muito distintas.

A recomendação é focar em um “edital base” que contemple Português, Direito Administrativo e Constitucional, adaptando apenas os conhecimentos específicos conforme as provas se aproximam.

Este primeiro semestre de 2026 está sendo marcado por um volume recorde de nomeações e novos editais, tornando este o momento perfeito para investir no futuro e garantir uma das milhares de vagas disponíveis no serviço público brasileiro.