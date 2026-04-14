Concursos: mais de 15 mil vagas em abril para quem quer morar na praia

Ao todo, são 27 editais entre abertos e previstos com iniciais de até R$ 35.877,28

Se o seu objetivo para 2026 é unir a conquista de um cargo público com a qualidade de vida de residir próximo ao mar, o mês de abril reserva chances imperdíveis.

Um levantamento minucioso identificou 15.276 vagas distribuídas em estados litorâneos brasileiros, contemplando desde cargos administrativos até carreiras de elite com remunerações que ultrapassam os R$ 35 mil.

São oportunidades abertas e previstas que permitem construir uma carreira sólida com a vantagem estratégica de morar no litoral, um atrativo que tem atraído cada vez mais candidatos que buscam equilibrar produtividade e bem-estar.

De acordo com o portal Direção Concursos, o mês reúne 27 editais estratégicos, sendo o momento ideal para quem deseja ingressar no serviço público e desfrutar das belezas naturais da costa brasileira.

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Destaques dos editais e remuneração

As oportunidades de Concursos Litorâneos abrangem diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação:

Carreiras de Elite: Editais para magistratura e tribunais de contas em estados costeiros oferecem os maiores salários do país, chegando a R$ 35.877,28 iniciais.

Segurança Pública: Polícias Civis e Guardas Municipais em cidades turísticas estão com editais previstos para reforçar o policiamento litorâneo.

Administração e Saúde: Prefeituras de cidades praianas e universidades federais litorâneas oferecem vagas com estabilidade estatutária imediata.

Volume de Vagas: Com mais de 15 mil postos disponíveis, abril se consolida como o mês mais aquecido para quem não abre mão do pé na areia.

Panorama geral: concursos litorâneos (abril 2026)

Confira os números que balizam as seleções deste mês:

Categoria do Edital Situação Atual Vagas Totais (Estimadas) Salário Inicial (Até) Editais Abertos Inscrições Disponíveis 8.450 vagas R$ 15.200,00 Editais Previstos Autorizados/Comissão 6.826 vagas R$ 35.877,28 Área Jurídica Diversos Estados 412 vagas R$ 35.877,28 Área Policial Litoral Sul e Nordeste 2.100 vagas R$ 9.500,00 Área Administrativa Prefeituras e Conselhos 5.494 vagas R$ 7.800,00

Construir uma carreira no serviço público e viver próximo à praia é um projeto que exige foco nos editais certos. Segundo o levantamento do Direção Concursos, a concorrência para estes certames costuma ser alta devido ao fator “qualidade de vida”, o que torna o início imediato dos estudos um passo decisivo.

Seja para quem busca a remuneração máxima no Judiciário ou para quem deseja uma vaga administrativa em um balneário tranquilo, os 27 editais listados para abril são a porta de entrada para uma nova realidade profissional e pessoal em 2026.