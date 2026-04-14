Concursos: mais de 15 mil vagas em abril para quem quer morar na praia

Se o seu objetivo para 2026 é unir a conquista de um cargo público com a qualidade de vida de residir próximo ao mar, o mês de abril reserva chances imperdíveis.
Um levantamento minucioso identificou 15.276 vagas distribuídas em estados litorâneos brasileiros, contemplando desde cargos administrativos até carreiras de elite com remunerações que ultrapassam os R$ 35 mil.
São oportunidades abertas e previstas que permitem construir uma carreira sólida com a vantagem estratégica de morar no litoral, um atrativo que tem atraído cada vez mais candidatos que buscam equilibrar produtividade e bem-estar.
De acordo com o portal Direção Concursos, o mês reúne 27 editais estratégicos, sendo o momento ideal para quem deseja ingressar no serviço público e desfrutar das belezas naturais da costa brasileira.
- Editais abertos – concursos na praia
- Editais previstos – concursos na praia
Destaques dos editais e remuneração
As oportunidades de Concursos Litorâneos abrangem diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação:
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Carreiras de Elite: Editais para magistratura e tribunais de contas em estados costeiros oferecem os maiores salários do país, chegando a R$ 35.877,28 iniciais.
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Segurança Pública: Polícias Civis e Guardas Municipais em cidades turísticas estão com editais previstos para reforçar o policiamento litorâneo.
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Administração e Saúde: Prefeituras de cidades praianas e universidades federais litorâneas oferecem vagas com estabilidade estatutária imediata.
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Volume de Vagas: Com mais de 15 mil postos disponíveis, abril se consolida como o mês mais aquecido para quem não abre mão do pé na areia.
Panorama geral: concursos litorâneos (abril 2026)
Confira os números que balizam as seleções deste mês:
|Categoria do Edital
|Situação Atual
|Vagas Totais (Estimadas)
|Salário Inicial (Até)
|Editais Abertos
|Inscrições Disponíveis
|8.450 vagas
|R$ 15.200,00
|Editais Previstos
|Autorizados/Comissão
|6.826 vagas
|R$ 35.877,28
|Área Jurídica
|Diversos Estados
|412 vagas
|R$ 35.877,28
|Área Policial
|Litoral Sul e Nordeste
|2.100 vagas
|R$ 9.500,00
|Área Administrativa
|Prefeituras e Conselhos
|5.494 vagas
|R$ 7.800,00
Construir uma carreira no serviço público e viver próximo à praia é um projeto que exige foco nos editais certos. Segundo o levantamento do Direção Concursos, a concorrência para estes certames costuma ser alta devido ao fator “qualidade de vida”, o que torna o início imediato dos estudos um passo decisivo.
Seja para quem busca a remuneração máxima no Judiciário ou para quem deseja uma vaga administrativa em um balneário tranquilo, os 27 editais listados para abril são a porta de entrada para uma nova realidade profissional e pessoal em 2026.