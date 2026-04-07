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O futebol feminino assume o protagonismo na capital mato-grossense. A partir desta terça-feira (07/04), a Seleção Brasileira inicia seus trabalhos no CT Manoel Dresch visando a disputa de três amistosos internacionais.

Sob o calor de Cuiabá, a comissão técnica terá o grupo completo na quarta-feira (08/04) para ajustar os últimos detalhes antes da estreia.

Agenda de Jogos (Arena Pantanal)

Todos os confrontos serão realizados às 21h30 (horário de Brasília):

11 de abril (Sábado): Brasil x Coreia do Sul

14 de abril (Terça-feira): Brasil x Zâmbia

18 de abril (Sábado): Brasil x Canadá

Cronograma de Treinos

Com informações do Metrópoles.

As atividades ocorrerão sempre às 18h (Brasília) / 17h (Local), nos dias: 07, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16 e 17 de abril.

Convocadas: As Escolhidas para a Fifa Series

A lista mescla a experiência de nomes que atuam no exterior com o talento crescente do futebol nacional:

Goleiras: Lelê (Corinthians), Thaís Lima (Benfica) e Camila Rodrigues (Cruzeiro).

Zagueiras: Isa Haas (América-MEX), Mariza (Tigres), Thais Ferreira (Corinthians), Lauren (Atlético de Madrid), Paloma Maciel (Cruzeiro) e Vitória Calhau (Cruzeiro).

Laterais: Gi Fernandes (Corinthians), Raissa Bahia (Palmeiras) e Yasmim (Real Madrid).

Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Ana Vitória (Corinthians), Maiara (Angel City) e Ary Borges (Angel City).

Atacantes: Ludmila (San Diego), Kerolin (Manchester City), Tainá Maranhão (Palmeiras), Dudinha (San Diego), Jheniffer (Tigres), Gabi Portilho (San Diego), Gio Garbelini (Atlético de Madrid), Aline Gomes (Pachuca) e Marília (Cruzeiro).

Com uma base forte vinda de clubes como Corinthians, Cruzeiro e equipes dos Estados Unidos e México, o Brasil busca consolidar seu estilo de jogo contra adversários de estilos variados, desde a velocidade sul-coreana até a força física das canadenses.