05/04/2026
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Confira os melhores momentos da transmissão de governo em FOTOS

A solenidade também marcou a despedida de Gladson Camelí do cargo de governador

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📸 Foto Destaque: Juan Diaz, ContilNet
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O Acre passou a ter uma nova governadora nesta quinta-feira (2). Durante cerimônia realizada em frente ao Palácio Rio Branco, em Rio Branco, Mailza Assis assumiu oficialmente o comando do Executivo estadual após receber a faixa governamental, tornando-se a segunda mulher a ocupar o cargo na história do estado.

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Em seu primeiro discurso já como governadora, Mailza destacou que pretende ir além da continuidade administrativa. Segundo ela, o desafio agora é ampliar os avanços conquistados nos últimos anos e fortalecer ações voltadas à população. A nova chefe do Executivo afirmou que assume o compromisso de trabalhar para “fazer mais” e seguir avançando junto com os acreanos.

A solenidade também marcou a despedida de Gladson Camelí do cargo de governador. Logo após realizar a transmissão da faixa, ele fez um pronunciamento emocionado, no qual relembrou sua trajetória política e afirmou que sua gestão foi conduzida com o objetivo principal de cuidar das pessoas. Camelí encerra um ciclo de sete anos à frente do governo estadual, iniciado em 2019, com dois mandatos consecutivos.

O ato simbólico reuniu autoridades e público em frente à sede do governo e representou a passagem oficial da administração estadual, abrindo uma nova fase política no Acre sob a liderança de Mailza Assis.

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