Conheça 5 plataformas para acessar os quadrinhos coreanos

Comikey e Webtoon são as melhores opções oficiais para ler manhwas hoje.

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Se você é fã de histórias como Solo Leveling ou romances intensos, sabe que encontrar um site confiável é essencial. Em abril de 2026, as plataformas oficiais expandiram seus modelos de “esperar para ler grátis”, tornando o consumo de quadrinhos coreanos muito mais acessível no Brasil.

1. Comikey: A Favorita dos Brasileiros

A Comikey se destaca como a principal opção para quem não quer barreiras linguísticas. É a única da lista com interface e catálogo 100% em português.

Diferencial: Possui aba de notícias e tradução oficial de alta qualidade para o público brasileiro.

2. WEBTOON: A Gigante Global

Pertencente à Naver, é a maior plataforma de webcomics do mundo. Embora o inglês predomine, sua interface é imbatível.

Canvas: Espaço onde autores independentes publicam suas obras; muitos viram sucessos mundiais.

Extras: Possui uma loja oficial com figures e produtos exclusivos das obras mais famosas.

Com informações do TechTudo.

3. Tapas: O Modelo Híbrido

Famosa pelo sistema WUF (Wait Until Free), a Tapas permite que você leia capítulos pagos gratuitamente se tiver paciência para esperar o cronômetro zerar.

Ink: Moeda virtual que você pode ganhar assistindo a anúncios para liberar episódios.

4. Tappytoon: Foco em Licenciados

Ideal para quem busca títulos de alta qualidade em gêneros como ação e fantasia.

Time Till Free: Recurso similar ao da Tapas, garantindo que o leitor frequente consiga acompanhar obras sem custos.

5. Lezhin Comics: O Lar dos Títulos Premium

Conhecida como a primeira plataforma paga da Coreia, a Lezhin foca em um catálogo mais maduro e exclusivo.