Conheça o filho de Patrícia Poeta que remixará Chico Buarque

05/04/2026
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Felipe Poeta remixará Chico Buarque em versões de funk e trap

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https://www.metropoles.com/celebridades/quem-e-filho-de-patricia-poeta-que-vai-remixar-discos-de-chico-buarque
Reprodução/Instagram
⏱️ 1 minuto de leitura

A obra de Chico Buarque está prestes a invadir os bailes e as playlists de streaming com uma roupagem inédita. O responsável pela missão é Felipe Poeta Soares, de 23 anos, que consolidou sua carreira como PoetaNoBeat após uma apresentação histórica no Tomorrowland 2025.

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Agora, nesta sexta-feira (03/04/2026), os detalhes do projeto revelam uma ponte entre a tradição e o “hype” das ruas.

Parceria de Ouro

O disco não é apenas uma aventura isolada. Felipe divide a produção com o maestro Alê Siqueira, veterano vencedor de Grammys e colaborador de longa data de ícones como Marisa Monte e os Tribalistas. A curadoria de Alê garante o respeito à essência das composições, enquanto a visão de Felipe traz o frescor do som urbano.

Participações Confirmadas

Para dar voz a essa nova fase da MPB, o projeto reuniu um “dream team” do cenário atual:

Com informações do Metrópoles.

  • Xamã e MC Cabelinho: Trazendo o peso do rap e do funk carioca;

  • Budah e Wiu: Representando o R&B e o trap melódico que domina as paradas em 2026.

Perfil do Artista

Além de produtor, Felipe é fundador da gravadora Tha House Company e acumula uma base fiel de 85 mil seguidores nas redes sociais. Seu trabalho foca em aproximar o repertório clássico brasileiro das novas gerações, quebrando barreiras entre gêneros que, até então, pareciam distantes.

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