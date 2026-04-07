ContilNet celebra o Dia do Jornalista: “Ponte entre pessoas e o mundo”

Dia do Jornalista é celebrado no dia 7 de abril, no País, em homenagem a Giovanni Battista Líbero Badaró

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Saber, apurar, escrever, publicar. Essa é a rotina da maioria dos jornalistas que, nesta terça-feira (7), celebram – e por que não? – a própria profissão.

O Dia do Jornalista é celebrado no dia 7 de abril, no País, em homenagem a Giovanni Battista Líbero Badaró, médico e jornalista assassinado em 1830 por inimigos políticos. A data foi instituída pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI) em 1931, marcando o dia em que o movimento popular gerado por sua morte levou à abdicação de D. Pedro I, em 7 de abril de 1831.

Profissão essencial para a democracia

“Eu acho que ser jornalista é você ser a ponte entre as pessoas e o mundo”. Foi assim que o jornalista Everton Damasceno – que divide o próprio aniversário com a data – classificou a profissão. Já Matheus Mello reitera que a própria categoria é classificada como o quarto poder. “Então, eu entendo que a gente precisa levar jornalismo de qualidade, informação checada, principalmente em tempos de desinformação, como a gente vive hoje”.

A jornalista Anne Nascimento enfatiza que estar na profissão é realizar um sonho de criança. “É saber que eu tô cumprindo um papel social. Não é sobre mim, é sobre o papel que a minha profissão tem diante da sociedade. Não é sobre mim, é sobre a informação”, diz. Já a repórter Maria Fernanda Arival crê que ser jornalista é dar voz a quem não a tem. “Costumo dizer que é uma missão que você leva pra vida, é uma missão de vida”.

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Para a editora-chefe do ContilNet, Suene Almeida, ser jornalista é ter compromisso com a informação verdadeira. “Estamos vivendo em uma sociedade tão acelerada, onde dar a notícia primeiro é tão importante, que às vezes a gente acaba por esquecer de checar de fato as informações. Então, priorizar essa checagem, ouvir diferentes fontes, priorizar a qualidade da informação, acredito que esse é um dos principais papéis do jornalista hoje”, esclarece.

O ContilNet deseja a todos os jornalistas – em todas os meios de comunicação e diversas atuações – feliz dia! Que o compromisso com a verdade siga como norte.