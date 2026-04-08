Contrato de veículos da PM chega a mais de R$ 3 milhões

Um contrato firmado para a locação de veículos destinados à Polícia Militar do Acre PMAC) teve o valor global ajustado e passou a ultrapassar a marca de R$ 3 milhões. A atualização corrige a forma de cálculo anterior e consolida o montante total previsto para o período de vigência.

De acordo com o documento, o contrato prevê a locação de veículos utilitários, com especificações voltadas ao uso operacional, incluindo características como tração 4×4, capacidade para até cinco ocupantes e suporte completo de manutenção.

Inicialmente, o valor divulgado considerava apenas o custo anual. Com a correção, o montante passou a refletir todo o período contratual, que pode chegar a cinco anos. Assim, o valor global foi fixado em mais de R$ 3 milhões, enquanto o custo anual permanece na faixa de R$ 600 mil.

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A mudança não altera a execução do contrato nem os serviços previstos, mas ajusta a base de cálculo para adequar as informações financeiras ao prazo total de vigência. Na prática, trata-se de uma correção administrativa para refletir o custo completo do contrato ao longo dos anos.

O serviço inclui a disponibilização dos veículos sem motorista, sem limite de quilometragem e com cobertura integral de seguro, além de assistência e manutenção conforme as exigências contratuais.

A contratação está vinculada a uma ata de registro de preços e segue as regras da legislação vigente para contratos administrativos.

A atualização foi publicada no Diário Oficial Do Acre (DOE) desta quarta-feira, 8 de abril.