Motociclista seguia pela via quando teve a trajetória interceptada por um carro

Daniel Barbosa da Silva, de 30 anos, ficou ferido após um acidente de trânsito registrado na noite desta sexta-feira (24), na Estrada do Calafate, no bairro Calafate, em frente ao Mercantil Tamires, em Rio Branco.

Segundo informações coletadas no local, o motociclista seguia pela via no sentido centro/bairro, conduzindo uma Honda CG 160 Titan preta, quando teve a trajetória interceptada por um carro modelo Toyota Etios cinza. O veículo, que estava estacionado às margens da pista, teria realizado uma conversão à esquerda em local proibido, provocando a colisão.

Sem possibilidade de frear ou desviar, Daniel acabou atingindo a lateral esquerda do automóvel e foi lançado ao solo com o impacto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma equipe para prestar socorro. Após os primeiros atendimentos ainda no local, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

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Conforme avaliação médica inicial, o motociclista apresentava fratura na perna direita, suspeita de fratura no punho direito e inchaço na região frontal da cabeça. Apesar dos ferimentos, o quadro clínico foi considerado estável, e ele foi direcionado para atendimento especializado nas áreas de Traumatologia e Ortopedia.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) esteve no local, realizou o isolamento da área para os trabalhos periciais e controlou o tráfego durante a ocorrência. Após a finalização dos procedimentos, os veículos foram retirados por familiares. As causas do acidente ainda serão investigadas.