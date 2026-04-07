09/04/2026
Copa Sul-Americana: Onde assistir Boston River x São Paulo?

Por camilalutfi 07/04/2026
Copa Sul-Americana: Onde assistir Boston River x São Paulo?
📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Boston River e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (7) na estreia da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo está previsto para começar às 21h30 (horário de Brasília) no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Os times estreiam na Sul-Americana pelo Grupo C, que também tem o Millionarios e o O’Higgins.

As equipes vão disputar seis rodadas da fase de grupos e somente os dois primeiros colocados seguem para o mata-mata.

Planner InfoMoney

Mantenha suas finanças sob controle neste ano

Baixe agora (e de graça)!

Onde assistir Boston River x São Paulo?

A partida da Sul-Americana 2026 terá transmissão ao vivo pela SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming).

Sem cartão vermelho para os gastos: baixe a planilha gratuita do InfoMoney e sinta o alívio de ter a sua vida financeira sob controle.

Escalações

O São Paulo pode entrar em campo com Rafael; Cédric, Alan Franco (Dória), Rafael Tolói e Enzo; Pablo Maia, Danielzinho e Cauly; Ferreira, Artur (Tapia), e André Silva.

Já o Boston River deve escalar Bruno Antúnez, Mateo Rivero, Martín González, Ignacio Fernández; Juan Manuel Acosta, Francisco Barrios, Agustín Amado, Fredy Martínez; Leandro Suhr; Yair González, Alexander González.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney

