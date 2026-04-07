Corda bamba: apoiadores planejam debandada, mas temem perder privilégios

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⏱️ 7 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

Aniversariantes em Destaque!

O fim de março e o início de abril foram marcados por celebrações especiais!

No dia 31 de março, a encantadora Dulce Maria comemorou seus 9 aninhos. Uma criança muito inteligente, alegre e cheia de luz, Dulce é motivo de orgulho para seus pais, a empresária Karol Queiroz e o veterinário Fernando Gadelha. A comemoração aconteceu ao lado da família e de amigos íntimos, em um momento repleto de amor e felicidade.

Já no dia 04 de abril, quem celebrou mais um ano de vida foi o prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado. A data foi marcada por felicitações de amigos, familiares e da população, que reconhecem seu trabalho e dedicação à frente do município.

Desejamos a ambos muita saúde, alegria e inúmeras conquistas. Que não faltem motivos para sorrir e celebrar a vida!

Parabéns!

Transição e Novos Caminhos em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia realizou, na última quinta-feira, dia 2, o ato oficial de formalização da renúncia do então prefeito Sérgio Lopes, seguindo todos os trâmites legais e institucionais. O momento foi marcado por uma transição administrativa conduzida com responsabilidade, respeito às normas e compromisso com a estabilidade da gestão pública.

Na mesma ocasião, a Câmara Municipal promoveu, em cerimônia solene, a posse do vice-prefeito Sérgio Mesquita como novo chefe do Executivo municipal. A transferência da faixa simbolizou não apenas a continuidade da gestão, mas também o início de um novo ciclo administrativo para o município.

A nova gestão reafirma seu compromisso com a transparência, a responsabilidade administrativa e a manutenção dos serviços essenciais, garantindo a continuidade das ações e projetos em andamento, sempre com foco no desenvolvimento de Epitaciolândia e no bem-estar da população.

Esta coluna deseja ao atual prefeito Sérgio Mesquita um mandato de grandes realizações, conquistas e avanços significativos, que tragam ainda mais progresso e qualidade de vida para toda a população.

Sucesso na nova jornada!

Cuidado e Acolhimento que Fazem a Diferença

No último dia 01, foi inaugurada, em Rio Branco, a Casa de Apoio, um espaço especialmente destinado a acolher pacientes que precisam se deslocar para tratamento de saúde fora de seus municípios.

Pensado com sensibilidade e responsabilidade, o local atende pessoas que passam longos períodos em unidades de saúde, muitas vezes permanecendo durante todo o dia em atendimento e enfrentando rotinas cansativas.

A iniciativa surge como um importante suporte, oferecendo mais conforto, acolhimento e dignidade a esses pacientes, que muitas vezes só retornam para suas cidades de origem ao final do dia.

A Casa de Apoio conta com o apoio do ex-prefeito Sérgio Lopes e do atual prefeito Sérgio Mesquita, reforçando a união de esforços em prol do bem-estar da população.

A nova estrutura reafirma o compromisso com o cuidado humano, garantindo apoio e atenção a quem mais precisa em momentos delicados, mostrando que pequenas ações podem transformar grandes jornadas.

Um avanço significativo em prol da saúde e da qualidade de vida!

Fotos: Reprodução

Mutirão Ambiental em Assis Brasil

Nos dias 07 e 08 de abril, das 08h às 14h, será realizado em Assis Brasil o Mutirão de Apoio à Regularização Ambiental, uma importante iniciativa voltada ao fortalecimento da sustentabilidade e do desenvolvimento responsável na região.

O evento acontecerá no auditório da Prefeitura, localizado na Av. Raimundo Chaar, nº 362, no centro da cidade, reunindo produtores que estão fora da área da Resex Chico Mendes, público-alvo da ação.

O mutirão tem como objetivo oferecer orientação, suporte técnico e encaminhamentos necessários para a regularização ambiental, contribuindo para que os produtores possam desenvolver suas atividades de forma legal e sustentável.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Assis Brasil, IMAC, SEMA e Governo do Acre, reforçando o compromisso conjunto com a preservação ambiental e o crescimento consciente da região.

Uma ação de grande relevância que une cuidado com o meio ambiente e apoio direto à população!

Prova de Resistência agita o fim de semana

No último sábado, dia 04, o Comercial Tupi realizou uma animada prova de resistência que movimentou o público e garantiu muita emoção entre os participantes.

A disputa teve como prêmio um delicioso ovo de chocolate de 2kg e uma TV de 32 polegadas, atraindo diversos competidores dispostos a encarar o desafio.

E quem levou a melhor foi o participante Júlio César, que demonstrou muita determinação e resistência para conquistar o primeiro lugar!

Parabéns ao vencedor e ao Comercial Tupi pela iniciativa que trouxe diversão e interação para a comunidade!

Sábado de muita animação e sabor

O último sábado, dia 04, foi marcado por mais uma edição de sucesso do tradicional rodízio de petiscos e da já conhecida “Mesa da Amargura” que teve sua quarta edição.

O evento aconteceu no Q.G.I.V Gastrobar, reunindo um grande público em um ambiente animado e descontraído.

Assim como nas edições anteriores, a programação foi um verdadeiro sucesso, com muita gente se divertindo e aproveitando cada momento.

E claro, não faltaram deliciosos petiscos para acompanhar aquela cerveja bem gelada, garantindo a combinação perfeita para um encontro entre amigos.

Mais um evento que reafirma seu sucesso e já deixa expectativa para as próximas edições!

Vida alheia

Dizem por aí (e quando dizem a gente escuta) que uma atendente de farmácia aqui da fronteira acabou levando uma baita surra de uma gata que, olha, não leva desaforo pra casa MESMO! A moça já resolveu tudo ali, na hora, sem deixar “roupa suja pra depois” lavou, torceu e estendeu no mesmo instante! Segundo as boas línguas (e essas não falham!), a atendente ficou “toda quebrada”, como diz o velho ditado e o caso foi tão sério que até boletim de ocorrência rolou! Agora me diz. deu o que falar ou não deu? E o melhor (ou pior ):o motivo dessa confusão toda EU sei mas, vou contar! Mas calma, que na fronteira nada fica escondido por muito tempo, já já esse babado vem à tona!

Olha se você acha que tá quente só no clima, é porque ainda não viu os bastidores da política por aqui. As articulações estão mais quentes que vulcão em erupção e, nos corredores, o burburinho não para! Tem certos apoiadores que já estão com o pezinho pronto pra pular de lado. Mas, o problema é outro. Como fazer isso sem perder os “acessos”, os contatos e as vantagens? E aí começa o jogo: um comentário aqui outro ali, um teste de terreno uma conversa no pé do ouvido. Enquanto alguns já deram a cara a tapa e escolheram seu lado sem medo outros seguem naquele dilema: “fico ou mudo?” “vale a pena arriscar?” E assim os dias vão passando e o clima só esquentando cada vez mais! “Em tempo de mudança, quem não decide acaba sendo decidido!”

Estão comentando nos bastidores da fronteira que um funcionário de uma certa clínica teria metido a mão na grana do patrão. E não foi uma vez só não, viu dizem que já vinha acontecendo há um tempo! Mas, como todo segredo uma hora a casa cai. O rapaz teria sido pego e, logo em seguida demitido. Até aí, “normal”, né? Mas. nada de processo, nada de boletim de ocorrência. E é aí que o povo começa a coçar a cabeça, tem coisa por trás, porque vamos combinar, situação assim geralmente dá problema grande, né? Então a pergunta que não quer calar: será que o funcionário sabia de algum babado da clínica? ou foi tudo resolvido “nos bastidores”? Porque sair assim, “de boa”, depois de uma história dessas é no mínimo curioso. A gente já tá com o radar ligado correndo atrás pra descobrir: o que realmente aconteceu, se teve acordo ou se esse babado ainda vai estourar “Quando a história tem buraco é porque tem coisa escondida!”

Um novo espaço acabou de inaugurar e, olha na beleza ninguém bota defeito! O lugar tá chamando atenção, super bem montado, aquele ambiente digno de foto e stories. Mas, o atendimento deixando a desejar. Antes mesmo de muita gente ir conhecer, já começaram a surgir várias reclamações. Segundo quem já passou por lá: atendimento demorado. pouca atenção com os clientes a experiência bem abaixo do esperado. E aí já sabe né o povo não perdoa. E o que mais pesa (literalmente ) é que: a comida tem um preço mais elevado de mas, de muita qualidade. Então fica aquela expectativa: se cobra mais caro tem que entregar mais também! Mas, pelo visto, essa conta não tá batendo muito bem. Mas calma que a gente não fala só de ouvir dizer não, m breve, eu mesma vou lá conferir tudo de perto provar, observar e trazer o veredito REAL oficial, se é exagero do povo ou se o babado é verdadeiro. “Não basta ser bonito tem que saber tratar bem!” E assim a gente encerra mais uma edição daquele jeitinho, com fofoca, mistério e um toque de verdade! A VIDA ALHEIA tá ON e sempre de olho em tudo!

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