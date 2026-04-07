Corda bamba: apoiadores planejam debandada, mas temem perder privilégios

Aniversariantes em Destaque!
O fim de março e o início de abril foram marcados por celebrações especiais!
No dia 31 de março, a encantadora Dulce Maria comemorou seus 9 aninhos. Uma criança muito inteligente, alegre e cheia de luz, Dulce é motivo de orgulho para seus pais, a empresária Karol Queiroz e o veterinário Fernando Gadelha. A comemoração aconteceu ao lado da família e de amigos íntimos, em um momento repleto de amor e felicidade.
Já no dia 04 de abril, quem celebrou mais um ano de vida foi o prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado. A data foi marcada por felicitações de amigos, familiares e da população, que reconhecem seu trabalho e dedicação à frente do município.
Desejamos a ambos muita saúde, alegria e inúmeras conquistas. Que não faltem motivos para sorrir e celebrar a vida!
Parabéns!
Transição e Novos Caminhos em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia realizou, na última quinta-feira, dia 2, o ato oficial de formalização da renúncia do então prefeito Sérgio Lopes, seguindo todos os trâmites legais e institucionais. O momento foi marcado por uma transição administrativa conduzida com responsabilidade, respeito às normas e compromisso com a estabilidade da gestão pública.
Na mesma ocasião, a Câmara Municipal promoveu, em cerimônia solene, a posse do vice-prefeito Sérgio Mesquita como novo chefe do Executivo municipal. A transferência da faixa simbolizou não apenas a continuidade da gestão, mas também o início de um novo ciclo administrativo para o município.
A nova gestão reafirma seu compromisso com a transparência, a responsabilidade administrativa e a manutenção dos serviços essenciais, garantindo a continuidade das ações e projetos em andamento, sempre com foco no desenvolvimento de Epitaciolândia e no bem-estar da população.
Esta coluna deseja ao atual prefeito Sérgio Mesquita um mandato de grandes realizações, conquistas e avanços significativos, que tragam ainda mais progresso e qualidade de vida para toda a população.
Sucesso na nova jornada!
Cuidado e Acolhimento que Fazem a Diferença
No último dia 01, foi inaugurada, em Rio Branco, a Casa de Apoio, um espaço especialmente destinado a acolher pacientes que precisam se deslocar para tratamento de saúde fora de seus municípios.
Pensado com sensibilidade e responsabilidade, o local atende pessoas que passam longos períodos em unidades de saúde, muitas vezes permanecendo durante todo o dia em atendimento e enfrentando rotinas cansativas.
A iniciativa surge como um importante suporte, oferecendo mais conforto, acolhimento e dignidade a esses pacientes, que muitas vezes só retornam para suas cidades de origem ao final do dia.
A Casa de Apoio conta com o apoio do ex-prefeito Sérgio Lopes e do atual prefeito Sérgio Mesquita, reforçando a união de esforços em prol do bem-estar da população.
A nova estrutura reafirma o compromisso com o cuidado humano, garantindo apoio e atenção a quem mais precisa em momentos delicados, mostrando que pequenas ações podem transformar grandes jornadas.
Um avanço significativo em prol da saúde e da qualidade de vida!
Fotos: Reprodução
Mutirão Ambiental em Assis Brasil
Nos dias 07 e 08 de abril, das 08h às 14h, será realizado em Assis Brasil o Mutirão de Apoio à Regularização Ambiental, uma importante iniciativa voltada ao fortalecimento da sustentabilidade e do desenvolvimento responsável na região.
O evento acontecerá no auditório da Prefeitura, localizado na Av. Raimundo Chaar, nº 362, no centro da cidade, reunindo produtores que estão fora da área da Resex Chico Mendes, público-alvo da ação.
O mutirão tem como objetivo oferecer orientação, suporte técnico e encaminhamentos necessários para a regularização ambiental, contribuindo para que os produtores possam desenvolver suas atividades de forma legal e sustentável.
A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Assis Brasil, IMAC, SEMA e Governo do Acre, reforçando o compromisso conjunto com a preservação ambiental e o crescimento consciente da região.
Uma ação de grande relevância que une cuidado com o meio ambiente e apoio direto à população!
Prova de Resistência agita o fim de semana
No último sábado, dia 04, o Comercial Tupi realizou uma animada prova de resistência que movimentou o público e garantiu muita emoção entre os participantes.
A disputa teve como prêmio um delicioso ovo de chocolate de 2kg e uma TV de 32 polegadas, atraindo diversos competidores dispostos a encarar o desafio.
E quem levou a melhor foi o participante Júlio César, que demonstrou muita determinação e resistência para conquistar o primeiro lugar!
Parabéns ao vencedor e ao Comercial Tupi pela iniciativa que trouxe diversão e interação para a comunidade!
Sábado de muita animação e sabor
O último sábado, dia 04, foi marcado por mais uma edição de sucesso do tradicional rodízio de petiscos e da já conhecida “Mesa da Amargura” que teve sua quarta edição.
O evento aconteceu no Q.G.I.V Gastrobar, reunindo um grande público em um ambiente animado e descontraído.
Assim como nas edições anteriores, a programação foi um verdadeiro sucesso, com muita gente se divertindo e aproveitando cada momento.
E claro, não faltaram deliciosos petiscos para acompanhar aquela cerveja bem gelada, garantindo a combinação perfeita para um encontro entre amigos.
Mais um evento que reafirma seu sucesso e já deixa expectativa para as próximas edições!
Vida alheia
- Dizem por aí (e quando dizem a gente escuta) que uma atendente de farmácia aqui da fronteira acabou levando uma baita surra de uma gata que, olha, não leva desaforo pra casa MESMO! A moça já resolveu tudo ali, na hora, sem deixar “roupa suja pra depois” lavou, torceu e estendeu no mesmo instante! Segundo as boas línguas (e essas não falham!), a atendente ficou “toda quebrada”, como diz o velho ditado e o caso foi tão sério que até boletim de ocorrência rolou! Agora me diz. deu o que falar ou não deu? E o melhor (ou pior ):o motivo dessa confusão toda EU sei mas, vou contar! Mas calma, que na fronteira nada fica escondido por muito tempo, já já esse babado vem à tona!
- Olha se você acha que tá quente só no clima, é porque ainda não viu os bastidores da política por aqui. As articulações estão mais quentes que vulcão em erupção e, nos corredores, o burburinho não para! Tem certos apoiadores que já estão com o pezinho pronto pra pular de lado. Mas, o problema é outro. Como fazer isso sem perder os “acessos”, os contatos e as vantagens? E aí começa o jogo: um comentário aqui outro ali, um teste de terreno uma conversa no pé do ouvido. Enquanto alguns já deram a cara a tapa e escolheram seu lado sem medo outros seguem naquele dilema: “fico ou mudo?” “vale a pena arriscar?” E assim os dias vão passando e o clima só esquentando cada vez mais! “Em tempo de mudança, quem não decide acaba sendo decidido!”
- Estão comentando nos bastidores da fronteira que um funcionário de uma certa clínica teria metido a mão na grana do patrão. E não foi uma vez só não, viu dizem que já vinha acontecendo há um tempo! Mas, como todo segredo uma hora a casa cai. O rapaz teria sido pego e, logo em seguida demitido. Até aí, “normal”, né? Mas. nada de processo, nada de boletim de ocorrência. E é aí que o povo começa a coçar a cabeça, tem coisa por trás, porque vamos combinar, situação assim geralmente dá problema grande, né? Então a pergunta que não quer calar: será que o funcionário sabia de algum babado da clínica? ou foi tudo resolvido “nos bastidores”? Porque sair assim, “de boa”, depois de uma história dessas é no mínimo curioso. A gente já tá com o radar ligado correndo atrás pra descobrir: o que realmente aconteceu, se teve acordo ou se esse babado ainda vai estourar “Quando a história tem buraco é porque tem coisa escondida!”
- Um novo espaço acabou de inaugurar e, olha na beleza ninguém bota defeito! O lugar tá chamando atenção, super bem montado, aquele ambiente digno de foto e stories. Mas, o atendimento deixando a desejar. Antes mesmo de muita gente ir conhecer, já começaram a surgir várias reclamações. Segundo quem já passou por lá: atendimento demorado. pouca atenção com os clientes a experiência bem abaixo do esperado. E aí já sabe né o povo não perdoa. E o que mais pesa (literalmente ) é que: a comida tem um preço mais elevado de mas, de muita qualidade. Então fica aquela expectativa: se cobra mais caro tem que entregar mais também! Mas, pelo visto, essa conta não tá batendo muito bem. Mas calma que a gente não fala só de ouvir dizer não, m breve, eu mesma vou lá conferir tudo de perto provar, observar e trazer o veredito REAL oficial, se é exagero do povo ou se o babado é verdadeiro. “Não basta ser bonito tem que saber tratar bem!” E assim a gente encerra mais uma edição daquele jeitinho, com fofoca, mistério e um toque de verdade! A VIDA ALHEIA tá ON e sempre de olho em tudo!
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