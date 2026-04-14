O adolescente havia desaparecido após cair de uma rampa de madeira que dá acesso a um pontão na região do Jordão

O corpo do adolescente indígena que havia desaparecido após cair de uma rampa de madeira que dá acesso a um pontão, no rio Tarauacá, foi encontrado na manhã desta terça-feira (14), no município de Jordão.

Segundo informações, moradores da própria região localizaram o corpo após dias de buscas que mobilizaram a comunidade local e equipes de resgate.

Após a localização, o corpo foi levado para a cidade pelos bombeiros onde será realizado os procedimentos legais.

O caso gerou grande comoção entre familiares e moradores, que acompanharam apreensivos as buscas desde o desaparecimento do jovem.