14/04/2026
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Corpo de indígena desaparecido é encontrado em rio no Interior do Acre

O adolescente havia desaparecido após cair de uma rampa de madeira que dá acesso a um pontão na região do Jordão

Por José Halif, ContilNet 14/04/2026
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Corpo de indígena desaparecido é encontrado em rio no Interior do Acre
Corpo do adolescente foi localizado por moradores na manhã desta terça-feira (14)/ Foto: Cedida

O corpo do adolescente indígena que havia desaparecido após cair de uma rampa de madeira que dá acesso a um pontão, no rio Tarauacá, foi encontrado na manhã desta terça-feira (14), no município de Jordão.

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Segundo informações, moradores da própria região localizaram o corpo após dias de buscas que mobilizaram a comunidade local e equipes de resgate.

Após a localização, o corpo foi levado para a cidade pelos bombeiros onde será realizado os procedimentos legais.

O caso gerou grande comoção entre familiares e moradores, que acompanharam apreensivos as buscas desde o desaparecimento do jovem.

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