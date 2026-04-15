15/04/2026
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Correios prorrogam inscrições para Jovem Aprendiz 2026; veja novo prazo

Rio Branco possui postos imediatos, enquanto Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Feijó e Brasiléia formam cadastro reserva

Por Fhagner Soares, ContilNet 15/04/2026
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Correios prorrogam inscrições para Jovem Aprendiz 2026; veja novo prazo
No Acre, há vagas para a capital e cadastro reserva em quatro municípios do interior/ Foto: Reprodução

Uma nova oportunidade surgiu para quem busca a primeira experiência profissional no mercado de trabalho. As inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios 2026 foram prorrogadas e agora seguem abertas até o dia 22 de abril. Até o momento, a seleção já registra mais de 54 mil candidatos em todo o país.

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Ao todo, são ofertadas 548 vagas em âmbito nacional, com uma política de cotas inclusiva: 25% para pretos e pardos, 10% para pessoas com deficiência (PCD), 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

Vagas e Cadastro Reserva no Acre

Para os jovens acreanos, o certame oferece oportunidades específicas:

  • Rio Branco: 4 vagas imediatas.

  • Interior: Formação de cadastro reserva para os municípios de Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Feijó e Brasiléia.

Quem pode participar?

O programa é destinado a jovens com idade entre 14 e 21 anos. É necessário estar cursando ou já ter concluído o ensino médio ou fundamental. Vale destacar que, para candidatos menores de 18 anos, a inscrição deve ser realizada obrigatoriamente pelo responsável legal. Já os maiores de idade podem realizar o procedimento diretamente.

Benefícios e Seleção

Os selecionados cumprirão uma jornada de 20 horas semanais e terão direito a:

  • Salário proporcional;

  • Vale-transporte e Vale-refeição/alimentação;

  • Uniforme oficial da empresa.

A seleção não será feita por prova escrita, mas sim por meio de critérios socioeconômicos, o que significa que o processo prioriza candidatos em situação de maior vulnerabilidade e que mais necessitam da vaga.

Como se inscrever Os interessados devem acessar o portal oficial de seleções dos Correios (prosel.correios.com.br) para preencher o formulário e enviar a documentação necessária dentro do novo prazo estabelecido.

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