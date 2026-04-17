17/04/2026
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Criança de 4 anos desaparece após cair de canoa em rio no Acre

Durante o trajeto, a embarcação teria sido atingida por algo ainda não identificado

Por Ricardo Amaral, ContilNet 17/04/2026
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Criança de 4 anos desaparece após cair de canoa em rio no Acre
Após o ocorrido, populares iniciaram buscas de forma imediata na tentativa de localizar a vítima | Foto: Reprodução

Uma criança de apenas 4 anos desapareceu nas águas do rio Purus na quinta-feira (16), em uma área próxima ao município de Santa Rosa do Purus, interior do Acre. O caso mobiliza moradores da região e causa grande comoção entre familiares e comunidades locais.

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De acordo com as primeiras informações, a criança, que seria indígena, viajava com os pais em uma canoa no momento do acidente. Durante o trajeto, a embarcação teria sido atingida por algo ainda não identificado, provocando o desequilíbrio e a queda da criança no rio.

Após o ocorrido, populares iniciaram buscas de forma imediata na tentativa de localizar a vítima. Até o momento, no entanto, a criança não havia sido encontrada.

Há expectativa de que equipes do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira sejam acionadas para reforçar os trabalhos de procura na área. As circunstâncias exatas do acidente ainda deverão ser apuradas.

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