08/04/2026
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Cruzeiro do Sul atende em tenda após inundação de unidades de saúde pelo Juruá

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🛡️ Editorial
Fato Checado

A prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde está realizando atendimento temporário em uma tenda localizada na quadra do Miritizal, ao lado da Creche Professora Ambrozina Negreiros.WhatsApp Image 2026 04 08 At 14.26.33 (1)

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Os atendimentos são voltados para moradores das áreas das unidades Doutor José Matheus, do Bairro Miritizal de Baixo e Ariton Rosas, daComunidade Boca do Moa, que foram inundadas pela cheia do Rio Juruá e tiveram os serviços suspensos.WhatsApp Image 2026 04 08 At 14.26.34 (2)

O atendimento da tenda acontece de 7h às 13h e oferece todos os serviços das unidades como atendimentos médico e de enfermagem, vacinação,testes para malária, fornecimento de medicamentos e agendamento de exames.WhatsApp Image 2026 04 08 At 14.26.34

As unidades afetadas pela enchente já estão sem água em seu interior, passarão por limpeza e nos próximos dias voltarão a atender a população das duas comunidades. Durante o fechamento das unidades as equipes realizaram atendimentos fluviais, utilizando embarcações fazendo visitas in loco, principalmente a grupos prioritários.WhatsApp Image 2026 04 08 At 14.26.34 (1)

“Foi necessário fechar essas unidades e as equipes passaram a fazer atendimentos fluviais, utilizando embarcações, fazendo visitas,principalmente a grupos prioritários com comorbidades, acamados e portadores de hipertensão arterial crônica.Para dar continuidade aos nossos serviços montamos uma UBS temporária numa atenda ao lado da creche onde realizamos todos os serviços e procedimentos realizados nas UBSs”, disse o Diretor de Atenção Básica a Saúde de Cruzeiro do Sul,Gilmar Giles.

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