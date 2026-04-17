17/04/2026
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Cruzeiro do Sul conclui novos trapiches para moradores da Várzea

Por Ascom 17/04/2026
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Cruzeiro do Sul conclui novos trapiches para moradores da Várzea

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Defesa Civil, avançou nesta quinta-feira, 16, nas ações de infraestrutura no bairro da Várzea, com a construção de novos trapiches que garantem mais segurança e melhores condições de acesso para os moradores da região.Cruzeiro do Sul conclui novos trapiches para moradores da Várzea Cruzeiro do Sul conclui novos trapiches para moradores da Várzea

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Na Rua Mato Grosso, foi concluída a construção de aproximadamente 300 metros de trapiche, facilitando o deslocamento da população, especialmente em áreas afetadas por alagamentos. A obra representa um importante reforço na mobilidade urbana e na qualidade de vida dos moradores.Cruzeiro do Sul conclui novos trapiches para moradores da Várzea

Ainda no mesmo dia, as equipes também iniciaram e finalizaram a construção de outro trapiche na Rua Amazonas, com cerca de 30 metros de extensão, ampliando o alcance das melhorias e atendendo mais uma demanda da comunidade local.

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