Cruzeiro do Sul distribui mudas de café do programa sustentável

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, segue realizando a entrega de mudas de café por meio do Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cafeicultura, que contempla produtores da agricultura familiar das zonas rural e ribeirinha do município. Na quinta, 16, foram beneficiadas comunidades e nesta sexta-feira, 17, segue com ações no Rio Liberdade.

Cinco famílias das comunidades Santa Rita, Morro da Pedra, União e Esperança receberam 15 mil mudas de café, sendo 3 mil destinadas a cada produtor. Já os produtores dos rios Valparaíso e Juruá Mirim foram contemplados anteriormente com 24 mil mudas, atendendo nove famílias.

Ao todo, o programa irá distribuir 300 mil mudas de café para 100 produtores rurais de Cruzeiro do Sul, com investimento de R$ 955 mil, oriundo de emenda parlamentar da ex-deputada federal Perpétua Almeida, destinada à aquisição das mudas.

Os beneficiários recebem as mudas no porto, com apoio de embarcações cedidas pelo município, que também são utilizadas na logística de transporte de produtos agrícolas nas comunidades.

A produtora rural da comunidade Santa Rita, Maria Macri, destacou que sempre teve o sonho de plantar café e que, agora, poderá realizá-lo. “Sempre foi um sonho meu e do meu genro plantar café, mas nunca conseguimos. Agora, graças ao prefeito Zequinha Lima, vou realizar esse sonho. Estou muito feliz”, afirmou.

O secretário de Agricultura, Nildson Moura, ressaltou que a cultura do café representa uma nova perspectiva para o fortalecimento da agricultura familiar. “Estamos no Rio Liberdade realizando a entrega de 15 mil mudas de café para produtores de cinco comunidades. A gestão do prefeito Zequinha Lima acredita no crescimento da cafeicultura como forma de impulsionar a economia e transformar a realidade das famílias rurais e ribeirinhas”, destacou.

Funcionamento do programa

O programa é desenvolvido em etapas. Inicialmente, os produtores credenciados participam de cursos de capacitação em cafeicultura e cooperativismo. Em seguida, com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, são realizadas visitas técnicas às propriedades para seleção das áreas de plantio e coleta de solo para análise de fertilidade.

Na sequência, há o acompanhamento do preparo das áreas, abertura de covas e orientações sobre adubação e plantio. Por fim, ocorre a entrega das mudas, que são transportadas com toda a logística da Prefeitura até o local de plantio dos produtores.