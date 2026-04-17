17/04/2026
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Cruzeiro do Sul distribui mudas de café do programa sustentável

Por Ascom 17/04/2026
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Cruzeiro do Sul distribui mudas de café do programa sustentável

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, segue realizando a entrega de mudas de café por meio do Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cafeicultura, que contempla produtores da agricultura familiar das zonas rural e ribeirinha do município. Na quinta, 16, foram beneficiadas comunidades e nesta sexta-feira, 17, segue com ações no Rio Liberdade.Cruzeiro do Sul distribui mudas de café do programa sustentável

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Cinco famílias das comunidades Santa Rita, Morro da Pedra, União e Esperança receberam 15 mil mudas de café, sendo 3 mil destinadas a cada produtor. Já os produtores dos rios Valparaíso e Juruá Mirim foram contemplados anteriormente com 24 mil mudas, atendendo nove famílias.

Ao todo, o programa irá distribuir 300 mil mudas de café para 100 produtores rurais de Cruzeiro do Sul, com investimento de R$ 955 mil, oriundo de emenda parlamentar da ex-deputada federal Perpétua Almeida, destinada à aquisição das mudas.Cruzeiro do Sul distribui mudas de café do programa sustentável

Os beneficiários recebem as mudas no porto, com apoio de embarcações cedidas pelo município, que também são utilizadas na logística de transporte de produtos agrícolas nas comunidades.

A produtora rural da comunidade Santa Rita, Maria Macri, destacou que sempre teve o sonho de plantar café e que, agora, poderá realizá-lo. “Sempre foi um sonho meu e do meu genro plantar café, mas nunca conseguimos. Agora, graças ao prefeito Zequinha Lima, vou realizar esse sonho. Estou muito feliz”, afirmou.Cruzeiro do Sul distribui mudas de café do programa sustentável

O secretário de Agricultura, Nildson Moura, ressaltou que a cultura do café representa uma nova perspectiva para o fortalecimento da agricultura familiar. “Estamos no Rio Liberdade realizando a entrega de 15 mil mudas de café para produtores de cinco comunidades. A gestão do prefeito Zequinha Lima acredita no crescimento da cafeicultura como forma de impulsionar a economia e transformar a realidade das famílias rurais e ribeirinhas”, destacou.Cruzeiro do Sul distribui mudas de café do programa sustentável

Funcionamento do programa

O programa é desenvolvido em etapas. Inicialmente, os produtores credenciados participam de cursos de capacitação em cafeicultura e cooperativismo. Em seguida, com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, são realizadas visitas técnicas às propriedades para seleção das áreas de plantio e coleta de solo para análise de fertilidade.

Na sequência, há o acompanhamento do preparo das áreas, abertura de covas e orientações sobre adubação e plantio. Por fim, ocorre a entrega das mudas, que são transportadas com toda a logística da Prefeitura até o local de plantio dos produtores.

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