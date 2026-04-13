Cruzeiro do Sul inaugura sala de escuta no CREAS para vítimas de violência

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O prefeito Zequinha Lima inaugurou, nesta segunda-feira, 13, a Sala de Escuta Especializada no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

O novo espaço nasce com a missão de acolher, proteger e dar voz às crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, garantindo atendimento humanizado e evitando a revitimização. A cerimônia contou com a presença de vereadores e representantes da rede de proteção.

A sala foi projetada para oferecer uma escuta qualificada, realizada por profissionais capacitados, assegurando sigilo, respeito e acolhimento às vítimas. A implantação do espaço também atende a uma recomendação do Ministério Público do Estado do Acre, fortalecendo a rede de proteção e o Sistema de Garantia de Direitos no município.

Para garantir o funcionamento da sala, a Prefeitura investiu recursos próprios. Foram destinados R$ 100 mil para a reforma e estruturação do ambiente, além de um custo mensal de R$ 20 mil para a manutenção da equipe técnica, composta por duas psicólogas e duas assistentes sociais.

O prefeito Zequinha Lima destacou a importância do novo espaço como instrumento de proteção às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

“Essa sala é voltada para crianças que passaram por algum tipo de violência, para evitar que elas tenham que percorrer vários locais revivendo esse sofrimento. A nossa gestão tem priorizado o cuidado com as crianças, especialmente aquelas vítimas de violência psicológica e física. Isso aqui vai além de uma sala, é uma demonstração de acolhimento, proteção e de dar voz a essas crianças e suas famílias”, afirmou.

O gestor também ressaltou que haverá capacitação contínua para profissionais da rede, incluindo escolas e unidades de saúde, com o objetivo de identificar e encaminhar corretamente os casos.

A coordenadora do Creas, Cíntia Sampaio, explicou que a Sala de Escuta Especializada cumpre a legislação da escuta protegida e tem como principal objetivo evitar que a criança precise relatar várias vezes a violência sofrida.

“Aqui não é um espaço de investigação ou coleta de provas, mas de acolhimento e escuta inicial, que garante um ambiente acolhedor e seguro onde a criança ou adolescente será ouvido uma única vez por profissionais capacitados, evitando a revitimização”, destacou.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Adriana Miranda, enfatizou que a implantação da sala é resultado de um esforço conjunto entre instituições e reforça a prioridade absoluta às crianças e adolescentes.“Essa sala vem para garantir direitos e vamos avançar ainda mais com a criação de protocolos e fluxos de atendimento por meio de um comitê, fortalecendo toda a rede de proteção”, afirmou.

O promotor de Justiça Leonardo Honorato também destacou a parceria entre os órgãos e a sensibilidade da gestão municipal.“A disponibilização dessa estrutura e de profissionais qualificados salva vidas. Essa é uma iniciativa que fortalece o trabalho da rede e demonstra o compromisso da Prefeitura com a proteção das crianças e adolescentes”, ressaltou.

Já o juiz da Vara da Infância e Juventude de Cruzeiro do Sul, Luís Fernando Rosas, parabenizou a gestão municipal e destacou a importância de avançar na implementação de políticas públicas voltadas à infância.

“Esse é um momento importante, mas também de reflexão. A prioridade absoluta das crianças e adolescentes precisa ser colocada em prática de forma contínua. A inauguração dessa sala é um passo gigantesco, e o Poder Judiciário está à disposição para contribuir com a qualificação dos profissionais e o fortalecimento dessa política”, afirmou.