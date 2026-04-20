Cruzeiro do Sul intensifica preparativos para abertura dos Jogos Escolares 2026

Os Jogos Escolares contam com a participação de aproximadamente 30 escolas e reúnem mais de 1.350 estudantes

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria Municipal de Esportes e Lazer, realiza nesta segunda-feira, 20, ponto facultativo, os últimos preparativos no Ginásio Jader Machado para a abertura oficial dos Jogos Escolares 2026, que ocorrerá no próximo dia 23 de abril, quinta-feira, às 9h, marcando o início da maior celebração esportiva estudantil do município.

O Ginásio Jader Machado passa por serviços de limpeza, pintura e demarcação da quadra. Os ajustes finais estão sendo realizados ao longo desta segunda-feira, garantindo que o espaço esteja pronto para receber atletas, equipes e o público.

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Os Jogos Escolares contam com a participação de aproximadamente 30 escolas e reúnem mais de 1.350 estudantes, que disputarão modalidades coletivas e em duplas. A competição contempla duas categorias: infantil, com estudantes de 12 a 14 anos, nascidos em 2012, 2013 e 2014; e juvenil, com jovens de 15 a 17 anos, nascidos em 2009, 2010 e 2011.

De acordo com o planejamento da Diretoria Municipal de Esportes, o cronograma será executado por etapas, iniciando pela categoria juvenil. Após a conclusão dessa fase, terá início a categoria infantil, estratégia que visa garantir melhor organização e aproveitamento dos espaços esportivos.

As modalidades em disputa incluem basquetebol, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia, reunindo equipes de diversas escolas da rede.

O diretor de Esportes, Gilvan Ferreira, destacou o trabalho de organização e a importância da iniciativa. “Estamos preparando uma grande abertura e uma competição estruturada, valorizando cada participante. Os Jogos são um celeiro de talentos e um incentivo direto à prática esportiva”, enfatizou.

Assessoria