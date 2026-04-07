Cruzeiro do Sul leva atividades culturais a abrigos de famílias da cheia do Juruá

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A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, nesta segunda-feira,6,uma série de atividades lúdicas e culturais nos seis abrigos montados em escolas da cidade onde estão as famílias atingidas pela enchente do rio Juruá. A ação garante momentos de lazer, acolhimento e bem-estar para as crianças em meio à situação de vulnerabilidade.

As equipes da Secretaria de Cultura foram divididas para atuar simultaneamente nos seis abrigos, garantindo que todas as crianças atendidas tenham acesso às atividades. São realizadas brincadeiras, jogos educativos e dinâmicas recreativas que estimulam a interação e o desenvolvimento infantil.

Além disso, a banda municipal tem levado música aos abrigos, realizando apresentações que animam o ambiente e proporcionam momentos de alegria para crianças e adultos. A programação inclui ainda contação de histórias, distribuição de brindes, balões e bombons, além de brincadeiras como bambolê e jogos de cartas, como o uno.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Flávio Rosas, a iniciativa garante alegria e leveza às famílias neste momento delicado. “Sabemos que esse é um período difícil para todos, especialmente para as crianças. Nosso objetivo é proporcionar momentos de alegria, distração e acolhimento, mostrando que elas não estão sozinhas. A cultura também é uma forma de cuidado e apoio”, destacou o secretário.

A Prefeitura mantém 276 pessoas de 59 famílias, nos 6 abrigos da cidade.