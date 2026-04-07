07/04/2026
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Cruzeiro do Sul leva atividades culturais a abrigos de famílias da cheia do Juruá

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📸 Foto Destaque: Ascom
⏱️ 2 minutos de leitura
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A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, nesta segunda-feira,6,uma série de atividades lúdicas e culturais nos seis abrigos montados em escolas da cidade onde estão as famílias atingidas pela enchente do rio Juruá. A ação garante momentos de lazer, acolhimento e bem-estar para as crianças em meio à situação de vulnerabilidade.WhatsApp Image 2026 04 07 At 14.30.55

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As equipes da Secretaria de Cultura foram divididas para atuar simultaneamente nos seis abrigos, garantindo que todas as crianças atendidas tenham acesso às atividades. São realizadas brincadeiras, jogos educativos e dinâmicas recreativas que estimulam a interação e o desenvolvimento infantil.WhatsApp Image 2026 04 07 At 14.30.54

Além disso, a banda municipal tem levado música aos abrigos, realizando apresentações que animam o ambiente e proporcionam momentos de alegria para crianças e adultos. A programação inclui ainda contação de histórias, distribuição de brindes, balões e bombons, além de brincadeiras como bambolê e jogos de cartas, como o uno.WhatsApp Image 2026 04 07 At 14.30.54 (2)

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Flávio Rosas, a iniciativa garante alegria e leveza às famílias neste momento delicado. “Sabemos que esse é um período difícil para todos, especialmente para as crianças. Nosso objetivo é proporcionar momentos de alegria, distração e acolhimento, mostrando que elas não estão sozinhas. A cultura também é uma forma de cuidado e apoio”, destacou o secretário.WhatsApp Image 2026 04 07 At 14.30.54 (1)

A Prefeitura mantém 276 pessoas de 59 famílias, nos 6 abrigos da cidade.

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