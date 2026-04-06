Cruzeiro do Sul realiza finais do Campeonato Cruzeirense sexta com R$ 70 mil

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A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer em parceria com a Liga Cruzeirense de Futebol realizará na próxima sexta-feira, 10, as finais do Campeonato Cruzeirense de futebol 2025 da 1ª e 2ª Divisão, no estádio Cruzeirão.

O evento terá início a partir as 18:30h com a final da 2ª Divisão entre Internacional e Borussia e às 20:30h acontecerá a final da 1ª Divisão entre Atlético Rio Moa X União.

Na premiação da 2ª Divisão campeão leva R$ 16 mil, o vice campeão fica R$ 7 mil e o terceiro e quarto colocados ganham R$ 1 mil cada. Na 1ª Divisão, o campeão leva R$ 28 mil, vice-campeão R$ 12 mil e o 3° e 4° lugares R$ 1 mil cada.

Também haverá premiações individuais para melhor treinador, melhor goleiro e o artilheiro que levam R$ 1 mil cada. O valor soma R$ 70 mil, a maior premiação já paga para as duas divisões do futebol cruzeirense.

O Diretor de Esportes e Lazer de Cruzeiro do Sul, Gilvan Ferreira, disse que está tudo preparado para a festa esportiva que deverá contar com grande público no estádio Cruzeirão.

“Nosso Cruzeirão está prontinho para receber dois grandes jogos e um grande público na maior festa do futebol cruzeirense na próxima sexta-feira, 10, a partir das 18:30h a bola rola para as finais da 1° e 2° divisão do futebol cruzeirense. Contamos com a presença do torcedor. Nosso prefeito Zequinha é um amante do esporte e com isso estará entregando a maior premiação já vista em uma edição do nosso campeonato com total de R$ 70 mil reais”, disse Gilvan.