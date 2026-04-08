08/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Curso de trânsito para agentes custa R$ 100 mil ao Estado

Capacitação será realizada em duas etapas para formação e atualização profissional

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Agentes De Trânsito
📸 Foto: Reprodução
⏱️ 2 mins leitura

A contratação de um curso voltado à capacitação de agentes de trânsito e policiais militares deve gerar um custo de R$ 100 mil aos cofres públicos no Acre. A iniciativa prevê a realização de atividades voltadas à formação e atualização profissional dos participantes, com foco na aplicação da legislação de trânsito.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

De acordo com o contrato, a capacitação será dividida em duas etapas, cada uma com carga horária específica e número definido de participantes. A proposta é reforçar o conhecimento técnico dos agentes, contribuindo para a atuação mais qualificada no dia a dia das operações e fiscalizações.

O curso inclui conteúdos relacionados à legislação aplicada, com abordagem prática e teórica, e será ministrado por empresa especializada contratada pelo poder público. A expectativa é que a formação contribua para a padronização de procedimentos e melhoria dos serviços prestados à população.

LEIA TAMBÉM:

Prefeitura cria grupo para avaliar transporte coletivo e promete diagnóstico em 30 dias

Procon intensifica fiscalização contra preços abusivos de combustíveis no Acre

Estado impõe regras mais rígidas para viagens e diárias de servidores

Além disso, a contratação prevê a participação de profissionais ligados tanto à Polícia Militar quanto a órgãos de trânsito, ampliando o alcance da capacitação e promovendo integração entre as equipes.

O valor total contempla todos os custos envolvidos na execução das duas etapas do curso, incluindo planejamento, organização e aplicação do conteúdo. A vigência do contrato poderá se estender por até um ano, conforme previsto no documento.

A contratação e os detalhes do curso constam no Diário Oficial Do Acre (DOE) desta quarta-feira, 8 de abril.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.