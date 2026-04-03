05/04/2026
ContilPop
Manoel Soares quebra o silêncio sobre relação com Patrícia Poeta: “Dificuldade de convivência”
Psiquiatra revela diagnóstico de transtorno bipolar de Pedro Henrique
Suposto novo amor de Ivete Sangalo é visto nos bastidores de turnê
Aos 61 anos, ator Tuca Andrada assume publicamente ser gay
Atriz Erika Januza justifica falta de figurantes em cena e gera polêmica
Conheça o filho de Patrícia Poeta que remixará Chico Buarque
Rapper 6ix9ine ganha autógrafo de Maduro durante sua prisão
Veja fotos dos personagens reais da nova série sobre Césio-137
Veja os detalhes do filho de Catra que assume legado do pai
Defesa de Hytalo Santos usa Lei Felca para pedir liberdade

Davi Brito, campeão do BBB 24 agora vira vendedor de ovos

Davi Brito investe no agronegócio e comemora sucesso na venda de ovos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Davi Brito 7
Reprodução/Globo
⏱️ 2 minutos de leitura

O campeão do BBB 24, Davi Brito, decidiu investir seu prêmio e sua influência em um setor bem distante dos holofotes da TV: o agronegócio. Nesta sexta-feira (03/04), o baiano usou suas redes sociais para mostrar que a reestruturação de sua propriedade rural já começou a dar retornos financeiros concretos através da comercialização de ovos.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Investimento e Recuperação

Davi adquiriu uma fazenda que estava em condições precárias e dedicou os últimos meses à recuperação total do espaço. O esforço parece ter valido a pena, já que a produção local caiu no gosto dos clientes.

“Hoje eu estou colhendo os frutos da minha roça. Foram diversas placas de ovos que foram vendidas, muitos clientes satisfeitos”, comemorou o ex-brother em seus Stories.

O Negócio que “Escapou”

Apesar do otimismo com a avicultura, a vida de fazendeiro também apresentou desafios para Davi. Ele compartilhou com os fãs um momento de frustração ao perder uma oportunidade de expandir seu plantel de animais. O campeão relatou que não conseguiu reunir o capital necessário a tempo de fechar a compra de 40 cabeças de gado.

Com informações do Metrópoles.

  • O Impasse: O vendedor exigiu pagamento imediato no estilo “pegar ou largar”.

  • A Tentativa: Davi afirmou ter ligado para várias pessoas na tentativa de viabilizar o recurso, mas a negociação não prosperou.

  • O Sentimento: “Me arrependi”, confessou ele, destacando que a experiência serviu de aprendizado para futuras movimentações no mercado agropecuário.

Futuro no Campo

Mesmo com o revés no gado, Davi segue focado em ampliar as atividades de sua fazenda. A estratégia do baiano parece ser a diversificação, consolidando-se como um empreendedor rural e aproveitando a visibilidade para atrair novos clientes para seus produtos orgânicos.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.