Davi Brito, campeão do BBB 24 agora vira vendedor de ovos

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O campeão do BBB 24, Davi Brito, decidiu investir seu prêmio e sua influência em um setor bem distante dos holofotes da TV: o agronegócio. Nesta sexta-feira (03/04), o baiano usou suas redes sociais para mostrar que a reestruturação de sua propriedade rural já começou a dar retornos financeiros concretos através da comercialização de ovos.

Investimento e Recuperação

Davi adquiriu uma fazenda que estava em condições precárias e dedicou os últimos meses à recuperação total do espaço. O esforço parece ter valido a pena, já que a produção local caiu no gosto dos clientes.

“Hoje eu estou colhendo os frutos da minha roça. Foram diversas placas de ovos que foram vendidas, muitos clientes satisfeitos”, comemorou o ex-brother em seus Stories.

O Negócio que “Escapou”

Apesar do otimismo com a avicultura, a vida de fazendeiro também apresentou desafios para Davi. Ele compartilhou com os fãs um momento de frustração ao perder uma oportunidade de expandir seu plantel de animais. O campeão relatou que não conseguiu reunir o capital necessário a tempo de fechar a compra de 40 cabeças de gado.

Com informações do Metrópoles.

O Impasse: O vendedor exigiu pagamento imediato no estilo “pegar ou largar”.

A Tentativa: Davi afirmou ter ligado para várias pessoas na tentativa de viabilizar o recurso, mas a negociação não prosperou.

O Sentimento: “Me arrependi”, confessou ele, destacando que a experiência serviu de aprendizado para futuras movimentações no mercado agropecuário.

Futuro no Campo

Mesmo com o revés no gado, Davi segue focado em ampliar as atividades de sua fazenda. A estratégia do baiano parece ser a diversificação, consolidando-se como um empreendedor rural e aproveitando a visibilidade para atrair novos clientes para seus produtos orgânicos.