De Bestene a Buzolin: confira os novos gestores do governo Mailza Assis

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⏱️ 2 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

A governadora do Acre, Mailza Assis, oficializou uma série de nomeações para cargos estratégicos do governo estadual em publicação extra do Diário Oficial do Estado (DOE), divulgada na noite desta quarta-feira (8). As mudanças reorganizam o primeiro escalão da administração e atingem áreas como saúde, segurança pública, assistência social e gestão institucional.

As nomeações ocorrem após exonerações publicadas na mesma edição e já passam a valer a partir da divulgação oficial dos decretos.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) passa a ser comandada por José Raimundo Barroso Bestene, nomeado como novo secretário estadual de Saúde. Para reforçar a gestão da pasta, a governadora também nomeou Patrício da Silva de Albuquerque como secretário adjunto da Saúde.

Ainda na estrutura da Sesacre, Francinete Moreira Barros foi nomeada diretora de Redes de Atenção à Saúde, função ligada à organização e execução dos serviços públicos de atendimento no estado.

Mudanças na Segurança Pública

Na Polícia Civil do Acre, o delegado Pedro Paulo Buzolin assume o cargo de delegado-geral da instituição, passando a comandar a corporação no estado.

Já na área da segurança institucional do governo, o coronel da Polícia Militar Evandro Bezerra da Silva foi nomeado chefe da Casa Militar (Casmil). Em movimento inverso, o coronel José Rosemar Andrade de Messias passa a ocupar o cargo de secretário adjunto da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) terá como novo presidente Leandro Nascimento Rocha, que assume a responsabilidade pela gestão do sistema prisional estadual.

Mulher e assistência social ganham novos titulares

A Secretaria de Estado da Mulher será comandada por Simone Jacques de Azambuja Santiago, nomeada para liderar as políticas públicas voltadas às mulheres no Acre.

Já a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos passa a ter à frente João Paulo Silva, que assume a condução das ações sociais e programas voltados à população em situação de vulnerabilidade.

Estrutura do gabinete também é alterada

Entre as mudanças administrativas, Madson de Castro Cameli foi nomeado chefe do gabinete pessoal da governadora, cargo responsável pela articulação direta da agenda institucional do Executivo.