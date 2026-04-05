De viadutos a creches: veja as principais obras deixadas por Bocalom em Rio Branco

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Rio Branco não é mais a mesma de seis anos atrás. A capital acreana atravessa um ciclo de “metamorfose estrutural” e, por isso, o ContilNet elencou uma série de obras feita por Tião Bocalom, que deixou a gestão na última quinta-feira (2) para concorrer ao governo do Estado.

A gestão do prefeito Tião Bocalom fincou estacas no chão com obras de engenharia pesada, mas também abriu as portas de unidades industriais para combater a fome e modernizou o monitoramento da cidade com olhos digitais.

1. Mobilidade: o fim dos “gargalos históricos”

O maior cartão de visitas desta administração é, sem dúvida, a aposta nos Elevados. Durante décadas, o trânsito de Rio Branco sofreu com pontos de estrangulamento que testavam a paciência do motorista. A construção do Elevado Mamedio Bittar, na rotatória da AABB, e do Elevado Beth Bocalom, na Estrada Dias Martins, marcam uma ruptura com o passado de soluções paliativas.

Essas estruturas de engenharia moderna foram projetadas para eliminar semáforos em cruzamentos críticos, permitindo que o fluxo de veículos flua sem interrupções. No entroncamento da Corrente, a construção de um novo viaduto estratégico visa organizar a entrada da cidade, conectando as rodovias federais e estaduais de forma segura. Segundo dados da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), essas obras reduzem o tempo de deslocamento em até 40% nos horários de pico, devolvendo qualidade de vida ao trabalhador que antes perdia horas no engarrafamento.

2. Asfalta Rio Branco

Paralelo aos grandes viadutos, o programa “Asfalta Rio Branco” tornou-se a maior frente de pavimentação da história do município. Com um investimento que ultrapassa os R$ 190 milhões, a prefeitura não se limitou ao centro. As máquinas chegaram às periferias e zonas rurais, onde a lama e o isolamento eram regras durante o inverno amazônico.

A recuperação de pontes – fundamentais em uma cidade cortada por igarapés e pelo Rio Acre – garantiu que comunidades antes esquecidas voltassem a ter acesso a serviços básicos. Sem ponte e sem asfalto, o ônibus não passa e a ambulância não chega. Ao priorizar essa “malha capilar”, a gestão conectou os bairros mais distantes ao coração econômico da capital.

3. Educação: concursos e ampliação

Na educação, o legado é humano e estrutural. A gestão rompeu com a tradição de contratos temporários ao realizar concursos públicos massivos, convocando mais de 1,4 mil profissionais efetivos. Isso garantiu continuidade pedagógica e estabilidade para a rede municipal de ensino. Além disso, a prefeitura implementou a entrega de kits escolares completos, incluindo mochilas e tênis, eliminando a distinção social dentro da sala de aula.

A construção e ampliação de Centros de Educação Infantil (CMEIs) focaram diretamente nas mães trabalhadoras. O objetivo foi claro: zerar a fila de espera, entendendo que a creche é, antes de tudo, um direito da criança e uma ferramenta de emancipação para as famílias.

4. Vaca Mecânica

Talvez nenhum projeto tenha tanto apelo emocional e prático quanto a Vaca Mecânica. Reativada e modernizada, a unidade industrial localizada no Polo Agroindustrial é hoje um baluarte no combate à insegurança alimentar. Através do processamento da soja, a prefeitura produz milhares de litros de leite e pães enriquecidos todos os dias.

Esse alimento será distribuído nas escolas e também às famílias em situação de vulnerabilidade extrema cadastradas nos programas sociais.

5. Meio Ambiente e sustentabilidade

Situada no coração da Amazônia, Rio Branco não poderia crescer de costas para a floresta. O projeto Acre Recicla trouxe uma nova mentalidade para a gestão de resíduos sólidos. Com a instalação de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) e o fortalecimento das cooperativas de catadores, a prefeitura começou a tratar o lixo como ativo econômico.

Além disso, o monitoramento ambiental tornou-se tecnológico. O uso de drones para fiscalizar áreas de preservação permanente (APPs) e o combate a queimadas urbanas mostram uma gestão que entende a necessidade de um clima equilibrado para uma cidade saudável.

6. Segurança e Carnaval

A modernização também chegou à segurança pública municipal. A instalação de uma rede de videomonitoramento com 450 câmeras de alta definição criou um “cinturão digital”. Integrado às forças policiais, o sistema permite identificar veículos roubados e monitorar suspeitos em tempo real.

Essa segurança foi testada e aprovada no retorno do Carnaval da Prefeitura. Ao resgatar a festa popular na Praça da Revolução, a gestão devolveu o brilho cultural à cidade. O evento, além de gerar emprego e renda para pequenos empreendedores, foi marcado pela tranquilidade, provando que o lazer público é um direito que deve ser garantido com ordem e organização.

7. Iluminação e gosto pelo Natal

O período de Natal em Rio Branco tem sido marcado por uma programação intensa no mês de dezembro, concentrada principalmente na Praça da Revolução. A abertura oficial das festividades, incluindo o acender das luzes natalinas da prefeitura e do governo, geralmente ocorre no primeiro final de semana de dezembro.

A gestão também enfatizou em atrações culturais, com música e Papai Noel, sobretudo aos finais de semana. A decoração, incluindo árvores de LED, Casinha do Papai Noel e feiras de economia solidária, permanece ativa durante quase todo o mês de dezembro e parte de janeiro.

8. Fim dos alugueis

Nova Sede da RBPrev e Secretaria de Saúde: A prefeitura investiu na construção de prédios modernos para parar de pagar aluguéis caros. Isso economiza milhões aos cofres públicos anualmente, dinheiro que é reinvestido.

Nova Sede da Câmara Municipal: Uma obra imponente que simboliza a independência e a estruturação dos poderes municipais, tirando o legislativo de prédios alugados e precários.

9. Produção e Agronegócio

Como Tião Bocalom tem uma base forte no setor produtivo, a zona rural recebeu atenção estratégica:

Mecanização agrícola: A prefeitura adquiriu dezenas de tratores e implementos para ajudar o pequeno produtor a mecanizar a terra;

Ramais (Caminhos da Produção): O programa de recuperação de ramais (estradas de terra que ligam as fazendas à cidade) foi intensificado com a compra de frota própria de máquinas, garantindo que o produtor consiga escoar o milho, a macaxeira e o gado mesmo após as chuvas.

10. Modernização do Centro Comercial

Reforma do Mercado Elias Mansour: O coração do comércio popular de Rio Branco está sendo totalmente reconstruído. O projeto prevê um ambiente moderno, com praça de alimentação, acessibilidade e higienização de ponta, sem perder a essência cultural do mercado.

Revitalização de praças: A Praça da Revolução e outras áreas de lazer foram reformadas, recebendo iluminação em LED, o que aumenta a segurança e permite que as famílias ocupem o centro à noite.

Mercado Municipal do São Francisco: Com investimento de R$ 1,3 milhão, oferece estrutura para frutas, verduras, hortaliças e proteínas, atendendo produtores rurais da região.

Mercado Municipal Elias Mansour: Localizado em Rio Branco, é um centro tradicional de produtos locais, funcionando de segunda a sábado das 5h às 18h, e domingos das 5h às 12h.

Calçadão da Benjamin Constant: a prefeitura entregou, ainda neste ano, a primeira etapa das obras de revitalização do Calçadão da Benjamin Constant, o Calçadão do Camelô. Nesta fase inicial, foram investidos cerca de R$ 704 mil. O projeto completo, realizado com recursos de um convênio com o Ministério do Turismo, prevê investimento total de aproximadamente R$ 1,8 milhão.

11. Saúde

Ampliação do horário: Algumas unidades de saúde passaram a funcionar com horário estendido para atender o trabalhador que não consegue ir ao médico durante o expediente comercial.

Reforma de postos: Dezenas de Unidades Básicas de Saúde (UBS) foram reformadas e equipadas, focando na atenção primária para evitar que os hospitais estaduais fiquem superlotados.

“Cuidar de Rio Branco foi um sacerdócio”, disse Bocalom ao anunciar renúncia

Ao formalizar a saída do comando da prefeitura de Rio Branco, Bocalom afirmou que a decisão foi tomada após um período de reflexão e está ligada a um “dever” com o Estado do Acre. No documento, ele também menciona o que classificou como um “chamado” para um novo projeto, em referência ao cenário político e à disputa eleitoral que se aproxima.

No texto, Bocalom faz um balanço do período à frente da gestão municipal, iniciado em janeiro de 2021, destacando a dedicação ao cargo ao longo de mais de cinco anos. Ele afirma que deixa a função com a percepção de ter cumprido a missão administrativa e ressalta avanços na capital, embora reconheça que ainda há desafios.

O prefeito também cita a continuidade da gestão, apontando o vice-prefeito como responsável por dar sequência às ações em andamento. A transição ocorre dentro do prazo previsto pela legislação eleitoral, que exige o afastamento do cargo para quem pretende disputar outros cargos no pleito.

A carta ainda traz agradecimentos à equipe de governo, servidores municipais, vereadores e familiares. Em tom pessoal, Bocalom menciona a trajetória construída ao longo do mandato e reforça a ligação com a cidade, afirmando que Rio Branco “estará sempre em seu coração”.