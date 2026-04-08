O boletim hidrológico divulgado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil nas primeiras horas desta quarta-feira (8) aponta que o Rio Acre mantém uma tendência de redução de nível em quase toda a sua extensão. O monitoramento, que acompanha desde as cabeceiras até os municípios da região do Baixo Acre, mostra que o manancial está perdendo volume na maioria das estações rurais e urbanas.
Em Brasiléia, o rio recuou para 2,82 metros, enquanto em Capixaba e na estação de Xapuri C. Dolores, o nível baixou para 5,57 metros. Essa vazante no interior é fundamental para a estabilização do sistema hídrico estadual, indicando que, por enquanto, não há previsão de grandes repiquetes descendo em direção à capital.
Comportamento no Interior e Afluentes
Ao longo da bacia, o comportamento foi predominantemente de descida, com exceções pontuais nas cabeceiras e em trechos específicos:
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Em queda: Brasileia (2,82m), Xapuri C. Dolores (5,57m), Capixaba (5,57m) e Porto Acre (9,28m) registraram redução em seus níveis. O Riozinho do Rola, principal afluente em Rio Branco, também baixou para 11,73m.
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Estabilidade: Em Assis Brasil, na fronteira, o rio permaneceu estagnado em 2,89m.
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Elevação: Houve registro de subida nas estações de Aldeia dos Patos (1,93m) e no trecho urbano de Xapuri (4,95m), porém com volumes que ainda não preocupam as autoridades.
Monitoramento Técnico
A Defesa Civil informou que a leitura em Rio Branco permanece sendo realizada via observação visual da régua linimétrica. O órgão também ressaltou que o sistema de leitura das plataformas automáticas está operando parcialmente nesta data.
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As equipes de socorro e monitoramento seguem em prontidão para acompanhar as variações do manancial, especialmente diante da possibilidade de chuvas isoladas que podem alterar o comportamento dos afluentes nas próximas horas.
Tabela de Monitoramento (08/04/2026 – 05:24h)
|Localidade
|Nível (07/04)
|Nível (08/04)
|Tendência
|Rio Branco
|10,90m
|10,50m
|Vazante
|Riozinho do Rola
|12,00m
|11,73m
|Vazante
|Porto Acre
|09,58m
|09,28m
|Vazante
|Brasiléia
|02,86m
|02,82m
|Vazante
|Xapuri
|04,76m
|04,95m
|Elevação
|Assis Brasil
|02,89m
|02,89m
|Estável
|Aldeia dos Patos
|01,74m
|01,93m
|Elevação