09/04/2026
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Defesa Civil registra vazante em Brasileia, Xapuri e Rio Branco

Aldeia dos Patos e Xapuri registraram elevação leve, enquanto as demais estações seguem em vazante

Por Fhagner Soares, ContilNet 08/04/2026
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Defesa Civil registra vazante em Brasileia, Xapuri e Rio Branco
Boletim aponta que a maioria dos municípios do Acre registra vazante no nível das águas nesta quarta
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🛡️ Editorial
Fato Checado

O boletim hidrológico divulgado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil nas primeiras horas desta quarta-feira (8) aponta que o Rio Acre mantém uma tendência de redução de nível em quase toda a sua extensão. O monitoramento, que acompanha desde as cabeceiras até os municípios da região do Baixo Acre, mostra que o manancial está perdendo volume na maioria das estações rurais e urbanas.

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Em Brasiléia, o rio recuou para 2,82 metros, enquanto em Capixaba e na estação de Xapuri C. Dolores, o nível baixou para 5,57 metros. Essa vazante no interior é fundamental para a estabilização do sistema hídrico estadual, indicando que, por enquanto, não há previsão de grandes repiquetes descendo em direção à capital.

Defesa Civil registra vazante em Brasileia, Xapuri e Rio Branco

Monitoramento visual das réguas é mantido pelas equipes técnicas em pontos estratégicos do estado/ Foto: Reprodução

Comportamento no Interior e Afluentes

Ao longo da bacia, o comportamento foi predominantemente de descida, com exceções pontuais nas cabeceiras e em trechos específicos:

  • Em queda: Brasileia (2,82m), Xapuri C. Dolores (5,57m), Capixaba (5,57m) e Porto Acre (9,28m) registraram redução em seus níveis. O Riozinho do Rola, principal afluente em Rio Branco, também baixou para 11,73m.

  • Estabilidade: Em Assis Brasil, na fronteira, o rio permaneceu estagnado em 2,89m.

  • Elevação: Houve registro de subida nas estações de Aldeia dos Patos (1,93m) e no trecho urbano de Xapuri (4,95m), porém com volumes que ainda não preocupam as autoridades.

Monitoramento Técnico

A Defesa Civil informou que a leitura em Rio Branco permanece sendo realizada via observação visual da régua linimétrica. O órgão também ressaltou que o sistema de leitura das plataformas automáticas está operando parcialmente nesta data.

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As equipes de socorro e monitoramento seguem em prontidão para acompanhar as variações do manancial, especialmente diante da possibilidade de chuvas isoladas que podem alterar o comportamento dos afluentes nas próximas horas.

Tabela de Monitoramento (08/04/2026 – 05:24h)

Localidade Nível (07/04) Nível (08/04) Tendência
Rio Branco 10,90m 10,50m  Vazante
Riozinho do Rola 12,00m 11,73m  Vazante
Porto Acre 09,58m 09,28m  Vazante
Brasiléia 02,86m 02,82m  Vazante
Xapuri 04,76m 04,95m  Elevação
Assis Brasil 02,89m 02,89m Estável
Aldeia dos Patos 01,74m 01,93m Elevação

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