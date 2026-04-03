05/04/2026
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Defesa de Hytalo Santos usa Lei Felca para pedir liberdade

Defesa de Hytalo Santos usa Lei Felca para pedir liberdade

Hytalo Santos usa Lei Felca para tentar anular condenação de 11 anos

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A condenação de Hytalo Santos e seu marido, Euro, por produção e transmissão de conteúdo com conotação sexual envolvendo adolescentes, está sendo questionada sob a ótica do novo Estatuto Digital da Criança e do Adolescente.
Reprodução
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A condenação de Hytalo Santos e seu marido, Euro, por produção e transmissão de conteúdo com conotação sexual envolvendo adolescentes, está sendo questionada sob a ótica do novo Estatuto Digital da Criança e do Adolescente.

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A defesa entrou com uma petição na Comarca de Bayeux e Santa Rita (PB) sustentando que a nova legislação, em vigor desde 17 de março, altera a interpretação do crime pelo qual foram condenados.

O Argumento da Retroatividade

Os advogados argumentam que a sentença de 22 de fevereiro baseou-se em uma “tipificação penal aberta” do STJ, que permitia uma interpretação mais ampla de pornografia infantil. Com a chegada da Lei Felca, a definição tornou-se mais restrita, focando em “atos sexualmente explícitos ou nudez com conotação sexual”.

A estratégia da defesa foca em três pontos principais:

  1. Cunho Artístico: O Decreto 12.880/2026, que regulamenta a lei, exclui materiais artísticos do rol de pornografia para evitar a censura.

  2. Cultura Marginal: A petição classifica o conteúdo postado como uma “manifestação cultural marginal” ligada ao movimento periférico do Brega Funk.

  3. Finalidade: Alegam que as dancinhas e exposições não tinham como objetivo principal a exploração sexual, mas sim a expressão cultural do gênero musical.

Com informações do Metrópoles.

Relembre a Condenação

Hytalo e Euro foram condenados pelo Artigo 240 do ECA. A denúncia apontava que o casal utilizava adolescentes em cenas de conotação sexual nas redes sociais com o intuito claro de monetização e lucro.

  • Hytalo Santos: 11 anos de prisão.

  • Israel Vicente (Euro): 8 anos de prisão.

Próximos Passos

O recurso agora aguarda análise do juiz responsável. Especialistas apontam que o caso será um “divisor de águas” para a aplicação da Lei Felca, testando os limites entre o que o Estado considera liberdade de expressão artística e o que configura exploração de menores no ambiente digital em 2026.

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