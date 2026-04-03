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A Justiça do Espírito Santo determinou o afastamento imediato de Carlos Henrique Simões, delegado regional de Venda Nova do Imigrante, após uma denúncia contundente apresentada pelo Ministério Público (MPES).

O policial é suspeito de utilizar métodos ilegais de agressão física e psicológica para solucionar um crime que afetava seus interesses pessoais.

Tortura por Interesse Privado

Segundo a denúncia do MPES, o delegado, acompanhado de seu próprio filho, teria submetido um indivíduo a sessões de tortura. O objetivo seria forçar a confissão sobre o furto de um motor em uma granja que pertenceria ao próprio Simões.

Agressões: A vítima teria sofrido pressões psicológicas e agressões físicas para “admitir” o crime à força.

Abuso de Autoridade: O uso da estrutura policial para fins particulares é um dos agravantes citados no processo.

Com informações do Metrópoles.

Medidas Cautelares

A decisão judicial, proferida nesta semana, foi rigorosa para evitar interferências na apuração dos fatos:

Afastamento do Cargo: O delegado está proibido de exercer suas funções por tempo indeterminado. Apreensão de Equipamento: A Justiça determinou o recolhimento imediato de sua arma funcional e de seu distintivo. Proibição de Acesso: Simões não pode frequentar a delegacia onde atuava para garantir a integridade das provas e das testemunhas.

Decisão Judicial

Ao analisar os elementos reunidos pela investigação, o Judiciário considerou que há indícios suficientes de materialidade e autoria. O afastamento cautelar é visto como uma medida essencial para garantir a regularidade da ação penal que já tramita na Justiça.

O caso expõe a necessidade de fiscalização rígida sobre a conduta de agentes de segurança, especialmente em situações que envolvem patrimônio privado de policiais.