O evento será conduzido pelo presidente estadual da legenda, Walter Damasceno

O partido Democracia Cristã (DC) vai anunciar na próxima segunda-feira (27) apoio à pré-candidatura do senador Alan Rick (Republicanos) ao governo do Acre em 2026. O movimento amplia o grupo político em torno do parlamentar e reforça as articulações antecipadas para a sucessão estadual.

A formalização ocorrerá durante café da manhã marcado para as 8h30, na Confraria, no Parque da Maternidade, em Rio Branco.

O evento será conduzido pelo presidente estadual da legenda, Walter Damasceno, e deve reunir dirigentes partidários, lideranças políticas e convidados.

DC se soma a bloco com Republicanos e Novo

Com a adesão do Democracia Cristã, Alan Rick amplia o arco de alianças que já conta com o Republicanos, partido ao qual é filiado, e o Novo, legenda que também vem se aproximando do projeto eleitoral do senador.

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O apoio do DC ocorre em meio à intensificação das articulações para as eleições de 2026. Mesmo fora do período oficial das convenções partidárias, lideranças políticas já avançam nas negociações para formação de chapas e alianças.

Alan Rick tem ampliado agendas políticas na capital e no interior, além de manter diálogo com partidos e grupos regionais.

Além do senador, outros quatro nomes já se colocaram como pré-candidatos: Mailza Assis, Tião Bocalom, Thor Dantas e Dr. Luizinho.