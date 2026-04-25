Derramamento de diesel em rio faz governo montar ‘força-tarefa’ por risco ambiental

Balsa afundou durante enchente em Jordão, e equipes do Estado e do Ibama foram mobilizadas

O afundamento de uma balsa que transportava aproximadamente 15 mil litros de óleo diesel no Rio Tarauacá, em Jordão, levou o governo do Acre a montar uma força-tarefa emergencial para avaliar os impactos ambientais e conter possíveis danos às comunidades ribeirinhas e à fauna aquática da região.

Em nota oficial, o Estado informou que, “assim que tomou ciência do derramamento de óleo ocorrido no Rio Tarauacá, no município de Jordão, mobilizou equipes técnicas para analisar a extensão dos danos ambientais e avaliar as medidas cabíveis diante dos impactos causados às comunidades ribeirinhas e à fauna aquática da região”.

VEJA MAIS: Balsa naufraga e derrama 50 mil litros de diesel no Rio Tarauacá

Segundo informações repassadas pela empresa responsável pela embarcação, o acidente ocorreu na sexta-feira, 24. A balsa estava atracada no porto do município quando acabou afundando por causa da forte enchente que atinge o rio.

De acordo com o comunicado, “a embarcação transportava aproximadamente 15 mil litros de óleo diesel” no momento em que submergiu.

Monitoramento aéreo e fiscalização

Para responder à ocorrência, foram acionadas equipes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDC/AC), com apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

O governo afirmou ainda que está “atuando na fiscalização e monitoramento da ocorrência, adotando as providências necessárias para apuração da responsabilidade, aplicação das medidas administrativas cabíveis e acompanhamento técnico das ações emergenciais e de recuperação ambiental”.

A utilização de apoio aéreo deve permitir uma visão mais ampla da área atingida e ajudar a identificar o deslocamento da mancha de combustível ao longo do rio.

O vazamento, segundo o próprio governo, gera preocupação porque o Rio Tarauacá é essencial para o deslocamento e a subsistência de moradores da região. Em municípios isolados como Jordão, comunidades dependem diretamente do rio para pesca, transporte e uso diário da água.

Além do impacto humano, especialistas alertam que o diesel pode comprometer a qualidade da água e afetar peixes e outras espécies aquáticas.

O Estado informou ainda que buscou apoio federal para reforçar a operação. Segundo a nota, houve articulação com o Ibama “com o objetivo de assegurar apoio técnico e atuação integrada nas ações de resposta à ocorrência, fortalecendo a cooperação entre os entes responsáveis pela fiscalização e proteção ambiental”.

Veja a nota na íntegra:

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do Estado do Acre (CEPDC/AC), com suporte do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), informa que, assim que tomou ciência do derramamento de óleo ocorrido no Rio Tarauacá, no município de Jordão, mobilizou equipes técnicas para analisar a extensão dos danos ambientais e avaliar as medidas cabíveis diante dos impactos causados às comunidades ribeirinhas e à fauna aquática da região.

De acordo com informações repassadas pela empresa responsável pela embarcação, o incidente ocorreu nesta sexta-feira, 24, em decorrência da forte enchente do Rio Tarauacá. A balsa estava atracada no porto do município de Jordão e acabou afundando devido às condições adversas provocadas pela elevação do nível do rio. No momento do acidente, a embarcação transportava aproximadamente 15 mil litros de óleo diesel.

Diante da situação, o governo atua na fiscalização e monitoramento da ocorrência, adotando as providências necessárias para apuração da responsabilidade, aplicação das medidas administrativas cabíveis e acompanhamento técnico das ações emergenciais e de recuperação ambiental.

O Estado informa, ainda, que realizou articulação com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), com o objetivo de assegurar apoio técnico e atuação integrada nas ações de resposta à ocorrência, fortalecendo a cooperação entre os entes responsáveis pela fiscalização e proteção ambiental.

Leonardo Carvalho

Secretário de Estado do Meio Ambiente

André Hassem

Presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre

Coronel Carlos Batista

Coordenador da Defesa Civil Estadual