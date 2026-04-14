O fechamento da unidade faz parte de um movimento estratégico que antecede uma grande novidade

A unidade da Agroboi localizada na 6 de Agosto anunciou oficialmente que encerrará suas atividades neste endereço, marcando o fim de um ciclo importante na história da loja.

Mas antes de fechar as portas, a empresa preparou uma grande oportunidade para os clientes: toda a loja está com 30% de desconto, uma chance imperdível para quem está construindo, reformando ou planejando melhorias em casa.

LEIA TAMBÉM: Agroboi lança campanha criativa e promete premiar “maior mentiroso” da cidade

Durante essa semana, todos os setores da loja de material de construção estão com preços especiais, incluindo itens essenciais para obras, reformas e acabamentos. A ação acontece por tempo limitado e deve atrair muitos clientes que desejam aproveitar os descontos antes do encerramento definitivo das atividades neste endereço.

Segundo a empresa, o fechamento da unidade faz parte de um movimento estratégico que antecede uma grande novidade que será anunciada em breve, gerando expectativa entre os clientes e parceiros da marca.

A orientação é que todos que precisam de materiais aproveitem essa oportunidade agora, já que os estoques são limitados e os descontos são válidos enquanto durarem os produtos disponíveis na loja, localizada na Avenida Dr. Pereira Passos, 85, 6 de Agosto.