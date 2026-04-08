08/04/2026
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Desistiu? Leandro Boneco entra no confessionário e gera dúvidas no BBB 26

Leandro Boneco teve mal-estar hoje no BBB 26 e recebeu atendimento médico urgente

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Após uma noite intensa de paredão, o participante Leandro Boneco preocupou os colegas de confinamento e o público ao solicitar entrada no confessionário. O sumiço temporário do Pipoca fez com que internautas especulassem sobre o uso do famigerado botão de desistência.
BBB/Reprodução
⏱️ 2 mins leitura

A manhã desta quarta-feira (08/04) foi marcada por incertezas no BBB 26.

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Após uma noite intensa de paredão, o participante Leandro Boneco preocupou os colegas de confinamento e o público ao solicitar entrada no confessionário. O sumiço temporário do Pipoca fez com que internautas especulassem sobre o uso do famigerado botão de desistência.

O Pronunciamento da “Voz”

Para evitar o pânico generalizado na casa, a produção do programa utilizou o sistema de som para atualizar os demais moradores:

“Atenção, todos! Para a ciência de todos, o Leandro está em atendimento médico. Ele está bem”, informou a Voz.

Mal-estar ou Desistência?

Embora o movimento em direção ao confessionário tenha sido interpretado por muitos como uma tentativa de abandonar o jogo, a equipe oficial de Leandro agiu rápido nas redes sociais para desmentir os boatos:

  • Nota Oficial: “Boneco NÃO tentou desistir do programa. Ele teve um mal-estar e, neste momento, está recebendo atendimento médico”, esclareceu o comunicado.

Com informações do Metrópoles.

Contexto da Semana

A pressão no reality está em níveis altíssimos. Após o discurso de Tadeu Schmidt que eliminou Samira no paredão mais acirrado da temporada, os ânimos ficaram fragilizados.

Além de Leandro, outros participantes como Chaiany têm sido pauta nas redes, seja por questões estéticas ou pelas alianças que começam a se desfazer após Samira ser “desmascarada” ao vivo.

Até o momento, Leandro segue sob observação da equipe médica do programa e deve retornar ao convívio social assim que liberado pelos profissionais.

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