A tarde desta segunda-feira (6) foi marcada por um passo importante no processo de ressocialização de mulheres privadas de liberdade no Acre. O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) levou a produção da Divisão de Estabelecimento Penal Feminino de Rio Branco para a feira Caravana Delas, organizada pelo Sebrae. A exposição apresentou ao público talentos lapidados dentro do sistema prisional, transformando o tempo de reclusão em oportunidade de aprendizado.
No estande montado no evento, os visitantes puderam conferir e adquirir peças em crochê, panos de prato pintados à mão e bordados, além de mudas de plantas ornamentais cultivadas no viveiro da unidade. Os itens são frutos dos projetos Produzindo Liberdade, realizado em parceria com o Tribunal de Justiça do Acre, e Entrelinhas, que utiliza o artesanato como ferramenta de remição de pena e capacitação.
Empreendedorismo e Transformação
A experiência de sair da unidade para expor os próprios trabalhos foi celebrada pelas internas. A detenta identificada como A. C. relatou a satisfação de ver o reconhecimento dos clientes. “Está sendo muito gratificante ver as pessoas admiradas com o que fazemos. Essa é a melhor parte”, comentou. O objetivo é que, ao ganhar a liberdade, essas mulheres utilizem o conhecimento técnico para sustentar suas famílias através do próprio negócio.
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Segundo Jamila Sousa, chefe da unidade feminina da capital, a dinâmica da feira fortalece a continuidade dos projetos. Todo o valor arrecadado com as vendas é reinvestido na compra de novos materiais, como linhas, tecidos e sementes, garantindo que o ciclo de produção não pare. “Essa parceria com o Sebrae permite que a sociedade conheça o que é desenvolvido dentro do sistema”, explicou.
Visibilidade Feminina
Para a coordenadora de negócios do Sebrae Acre, Ruama Demir, a inclusão do Iapen na Caravana Delas reforça o papel da feira em dar visibilidade a todas as formas de empreendedorismo feminino. A integração entre o poder público e o setor de apoio às microempresas busca quebrar o preconceito e abrir portas no mercado de trabalho para quem busca uma nova chance na vida social.