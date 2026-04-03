Detento é encontrado esquartejado dentro de penitenciária

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Uma cena de extrema violência chocou agentes penitenciários da Penitenciária Dr. Manoel Martins Lisboa Júnior, em Muriaé (MG), nesta quinta-feira (2). O detento Deylon Moura Santos, de 28 anos, foi encontrado morto e com o corpo esquartejado nas dependências da unidade prisional. Partes da vítima foram localizadas pelos policiais penais espalhadas pelo corredor, logo em frente à cela de número 9.

Ao entrarem na cela, as equipes de segurança depararam-se com o corpo sem a cabeça. De acordo com o registro da ocorrência, a vítima também teve os olhos e a língua arrancados. A perícia técnica foi acionada e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região.

Confissão e Motivação

A direção da unidade identificou um suspeito, que não teve a identidade revelada. Durante a abordagem, o homem teria rido da situação e confessado o homicídio com detalhes. Ele relatou aos policiais que aplicou um golpe de “mata-leão” até que a vítima desmaiasse, iniciando o esquartejamento logo em seguida.

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O autor afirmou que o crime foi motivado por uma rixa antiga entre os dois, envolvendo agressões anteriores e episódios de homofobia. Após a confissão, o detento foi colocado em isolamento e apresentado à autoridade policial para o registro do flagrante por homicídio qualificado.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública instaurou um procedimento administrativo interno para investigar as circunstâncias do crime e como a execução ocorreu sem que os agentes percebessem a movimentação na quarta-feira (1º), data provável do assassinato.