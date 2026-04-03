05/04/2026
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“Deus entregou a vida para gerar fraternidade”, diz padre sobre Sexta-feira Santa

O padre Manoel Monte afirma que a procissão é a caminhada espiritual que Jesus fez saindo da casa de Pilatos

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Procissão24
📸 Foto Destaque: Juan Diaz/ContilNet
⏱️ 2 minutos de leitura

A Procissão do Cristo Morto é o momento de reflexão e oração, realizado na Sexta-feira Santa, que relembra o momento da crucificação e morte de Jesus Cristo.

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O padre Manoel Monte afirma que a procissão é a caminhada espiritual que Jesus fez saindo da casa de Pilatos até o momento onde ele foi crucificado.

“Nós iremos refletir sobre todo esse processo e nas ruas de Rio Branco nós faremos por algumas ruas diferentes da do ano passado. Durante essa caminhada da Catedral até a Gameleira, nós iremos meditar o mistério da Paixão do Senhor que assumiu a sua cruz, carregou ela e ofereceu no alto da cruz o maior ato de amor de Deus pelos humanos, que é entregar-se e entregar a sua própria vida por nós e pela nossa redenção”, disse.

VEJA MAIS: Procissão da Sexta-Feira Santa termina com encenação na Gameleira

“Este dia é um dia de silêncio e de penitencia. Porque é o dia da Paixão do Senhor. Jesus ele foi crucificado e como expressão desta dor que o Senhor passou por nós os viés são chamados a viver no clima de recolhimento, de oração este dia nos convida a pensar que Deus entregou a sua vida na cruz para gerar fraternidade entre nós. Cristo abriu seus braços na cruz para reunir os filhos de Deus na sua família e é um dia de refletir sobre a paz, a paz que nos une enquanto filhos de Deus enquanto membros de uma mesma humanidade”, finalizou.

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