09/04/2026
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“Dez conto”: Homem vira garoto propaganda e diverte internautas no Acre

Com apenas 10 reais e muito carisma, Bodó apresenta ofertas de moda masculina

Por Juan Vinícius, ContilNet 09/04/2026
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“Dez conto”: Homem vira garoto propaganda e diverte internautas no Acre
Bodó estrela campanha publicitária de loja em Rio Branco e conquista a web | Foto: @davidias_acre
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Uma ação publicitária inusitada está ganhando grande repercussão nas redes sociais de Rio Branco. O influenciador e empresário Davi Dias inovou ao convidar Bodó, figura conhecida nas ruas da capital, para atuar como o novo “garoto-propaganda” da D Loja Men.

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O vídeo inicia com uma sátira aos elevados custos de publicidade cobrados por grandes influenciadores. Ao ser questionado sobre o valor de seu cachê para anunciar a marca, Bodó responde com sua autenticidade característica: “Dez conto!”.

Carisma

Na sequência, o público acompanha um “tour” carismático pelas dependências do estabelecimento, onde o novo modelo apresenta roupas, bermudas e acessórios com bom humor e autenticidade. Ao concluir a gravação, o empresário aparece entregando a Bodó não apenas o valor acordado, mas também diversas sacolas contendo roupas novas e produtos da loja.

A iniciativa foi elogiada, destacando a importância de humanizar o marketing local e oferecer visibilidade a figuras populares da cidade. A campanha conseguiu unir criatividade, humor e responsabilidade social.

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