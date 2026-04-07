Dia Mundial da Saúde: saúde não é só sobre o que você come

Muito além da alimentação, a saúde envolve sono, estresse, rotina e comportamento e ignorar isso pode limitar seus resultados

⏱️ 3 mins leitura 🛡️ Editorial

No Dia Mundial da Saúde, é comum associarmos saúde apenas à alimentação. Comer bem, sem dúvida, é fundamental. No entanto, focar apenas no que está no prato é uma visão limitada.

A saúde é resultado de um conjunto de fatores que vão muito além da dieta: envolve qualidade do sono, nível de estresse, rotina, prática de atividade física e até a forma como nos relacionamos com a comida.

É possível ter uma alimentação considerada “perfeita” e, ainda assim, não estar saudável.

Saúde não é só alimentação

A nutrição é um pilar importante, mas não atua sozinha. O corpo funciona como um sistema integrado, e quando um desses pilares está desregulado, os resultados são afetados.

Os pilares invisíveis da saúde

Sono

Dormir mal altera hormônios importantes, como cortisol, grelina e leptina. Isso impacta diretamente a fome, a saciedade, o humor e até o acúmulo de gordura.

Estresse

O estresse crônico aumenta o cortisol, favorece inflamação, piora a digestão e pode levar a maior consumo alimentar, principalmente de alimentos calóricos.

Movimento

Atividade física não é apenas estética. Ela melhora metabolismo, sensibilidade à insulina, saúde cardiovascular, disposição e até saúde mental.

Comportamento alimentar

Não é só o que você come, mas como você come. Comer rápido, distraído ou sob estresse interfere na digestão, na saciedade e na relação com a comida.

O problema da busca pela perfeição

Muitas pessoas tentam ser saudáveis de forma extrema: dietas restritivas, regras rígidas e controle excessivo.

Isso pode gerar:

ansiedade alimentar

culpa

compulsão

dificuldade de manter hábitos

Saúde não é sobre perfeição é sobre consistência.

O que realmente funciona

Em vez de buscar o “ideal”, o foco deve ser no sustentável:

alimentação equilibrada

rotina organizada

sono de qualidade

prática regular de atividade física

gestão do estresse

Pequenos ajustes consistentes têm muito mais impacto do que mudanças radicais.

No Dia Mundial da Saúde, a reflexão vai além do prato.

Ser saudável não é apenas comer bem, mas cuidar do corpo como um todo, respeitando seus limites e construindo uma rotina equilibrada.

A orientação de um nutricionista é essencial para integrar todos esses fatores e construir estratégias que façam sentido para cada realidade.

Saúde não é perfeição, é constância, equilíbrio e cuidado contínuo.

Referências científicas

ST-ONGE, M. P. et al. Sleep and diet. Circulation, 2016.

IRWIN, M. R. Sleep and inflammation. Nature Reviews Immunology, 2019.

WHO. Constitution of the World Health Organization, 1946.

Luana Diniz – Nutricionista Clínica Esportiva | CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre (UFAC) e pós-graduada em Nutrição Clínica Esportiva. Referência em emagrecimento, hipertrofia e recomposição corporal, com foco em resultados sustentáveis e estratégia individualizada.

Realiza atendimentos presenciais em Rio Branco (AC) e online, auxiliando pacientes a melhorar a relação com a alimentação, otimizar performance e transformar o corpo com consistência, sem radicalismos.

É colunista do ContilNet e parceira da Be Strong Fitness, levando informação de qualidade e prática para o dia a dia.

Agendamentos e conteúdos: @luanadiniznutricionista