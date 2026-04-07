09/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Dia Mundial da Saúde: saúde não é só sobre o que você come

Muito além da alimentação, a saúde envolve sono, estresse, rotina e comportamento e ignorar isso pode limitar seus resultados

Por Luana Diniz, ContilNet 07/04/2026 Atualizado: há 2 dias
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Dia Mundial da Saúde: saúde não é só sobre o que você come
⏱️ 3 mins leitura
🛡️ Editorial

No Dia Mundial da Saúde, é comum associarmos saúde apenas à alimentação. Comer bem, sem dúvida, é fundamental. No entanto, focar apenas no que está no prato é uma visão limitada.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A saúde é resultado de um conjunto de fatores que vão muito além da dieta: envolve qualidade do sono, nível de estresse, rotina, prática de atividade física e até a forma como nos relacionamos com a comida.

É possível ter uma alimentação considerada “perfeita” e, ainda assim, não estar saudável.

Saúde não é só alimentação

A nutrição é um pilar importante, mas não atua sozinha. O corpo funciona como um sistema integrado, e quando um desses pilares está desregulado, os resultados são afetados.

Os pilares invisíveis da saúde

  • Sono

Dormir mal altera hormônios importantes, como cortisol, grelina e leptina. Isso impacta diretamente a fome, a saciedade, o humor e até o acúmulo de gordura.

  • Estresse

O estresse crônico aumenta o cortisol, favorece inflamação, piora a digestão e pode levar a maior consumo alimentar, principalmente de alimentos calóricos.

  • Movimento

Atividade física não é apenas estética. Ela melhora metabolismo, sensibilidade à insulina, saúde cardiovascular, disposição e até saúde mental.

  • Comportamento alimentar

Não é só o que você come, mas como você come. Comer rápido, distraído ou sob estresse interfere na digestão, na saciedade e na relação com a comida.

O problema da busca pela perfeição

Muitas pessoas tentam ser saudáveis de forma extrema: dietas restritivas, regras rígidas e controle excessivo.

Isso pode gerar:

  • ansiedade alimentar
  • culpa
  • compulsão
  • dificuldade de manter hábitos

Saúde não é sobre perfeição é sobre consistência.

O que realmente funciona

Em vez de buscar o “ideal”, o foco deve ser no sustentável:

  • alimentação equilibrada
  • rotina organizada
  • sono de qualidade
  • prática regular de atividade física
  • gestão do estresse

Pequenos ajustes consistentes têm muito mais impacto do que mudanças radicais.

No Dia Mundial da Saúde, a reflexão vai além do prato.

Ser saudável não é apenas comer bem, mas cuidar do corpo como um todo, respeitando seus limites e construindo uma rotina equilibrada.

A orientação de um nutricionista é essencial para integrar todos esses fatores e construir estratégias que façam sentido para cada realidade.

Saúde não é perfeição, é constância, equilíbrio e cuidado contínuo.

Referências científicas

ST-ONGE, M. P. et al. Sleep and diet. Circulation, 2016.

IRWIN, M. R. Sleep and inflammation. Nature Reviews Immunology, 2019.

WHO. Constitution of the World Health Organization, 1946.

 

Luana Diniz 
Foto: Clara Lis

Luana Diniz – Nutricionista Clínica Esportiva | CRN7 16302
Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre (UFAC) e pós-graduada em Nutrição Clínica Esportiva. Referência em emagrecimento, hipertrofia e recomposição corporal, com foco em resultados sustentáveis e estratégia individualizada.

Realiza atendimentos presenciais em Rio Branco (AC) e online, auxiliando pacientes a melhorar a relação com a alimentação, otimizar performance e transformar o corpo com consistência, sem radicalismos.

É colunista do ContilNet e parceira da Be Strong Fitness, levando informação de qualidade e prática para o dia a dia.

📲 Agendamentos e conteúdos: @luanadiniznutricionista

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.