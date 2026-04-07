Dia Mundial da Saúde: saúde não é só sobre o que você come

No Dia Mundial da Saúde, é comum associarmos saúde apenas à alimentação. Comer bem, sem dúvida, é fundamental. No entanto, focar apenas no que está no prato é uma visão limitada.
A saúde é resultado de um conjunto de fatores que vão muito além da dieta: envolve qualidade do sono, nível de estresse, rotina, prática de atividade física e até a forma como nos relacionamos com a comida.
É possível ter uma alimentação considerada “perfeita” e, ainda assim, não estar saudável.
Saúde não é só alimentação
A nutrição é um pilar importante, mas não atua sozinha. O corpo funciona como um sistema integrado, e quando um desses pilares está desregulado, os resultados são afetados.
Os pilares invisíveis da saúde
- Sono
Dormir mal altera hormônios importantes, como cortisol, grelina e leptina. Isso impacta diretamente a fome, a saciedade, o humor e até o acúmulo de gordura.
- Estresse
O estresse crônico aumenta o cortisol, favorece inflamação, piora a digestão e pode levar a maior consumo alimentar, principalmente de alimentos calóricos.
- Movimento
Atividade física não é apenas estética. Ela melhora metabolismo, sensibilidade à insulina, saúde cardiovascular, disposição e até saúde mental.
- Comportamento alimentar
Não é só o que você come, mas como você come. Comer rápido, distraído ou sob estresse interfere na digestão, na saciedade e na relação com a comida.
O problema da busca pela perfeição
Muitas pessoas tentam ser saudáveis de forma extrema: dietas restritivas, regras rígidas e controle excessivo.
Isso pode gerar:
- ansiedade alimentar
- culpa
- compulsão
- dificuldade de manter hábitos
Saúde não é sobre perfeição é sobre consistência.
O que realmente funciona
Em vez de buscar o “ideal”, o foco deve ser no sustentável:
- alimentação equilibrada
- rotina organizada
- sono de qualidade
- prática regular de atividade física
- gestão do estresse
Pequenos ajustes consistentes têm muito mais impacto do que mudanças radicais.
No Dia Mundial da Saúde, a reflexão vai além do prato.
Ser saudável não é apenas comer bem, mas cuidar do corpo como um todo, respeitando seus limites e construindo uma rotina equilibrada.
A orientação de um nutricionista é essencial para integrar todos esses fatores e construir estratégias que façam sentido para cada realidade.
Saúde não é perfeição, é constância, equilíbrio e cuidado contínuo.
Referências científicas
ST-ONGE, M. P. et al. Sleep and diet. Circulation, 2016.
IRWIN, M. R. Sleep and inflammation. Nature Reviews Immunology, 2019.
WHO. Constitution of the World Health Organization, 1946.
Luana Diniz – Nutricionista Clínica Esportiva | CRN7 16302
Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre (UFAC) e pós-graduada em Nutrição Clínica Esportiva. Referência em emagrecimento, hipertrofia e recomposição corporal, com foco em resultados sustentáveis e estratégia individualizada.
Realiza atendimentos presenciais em Rio Branco (AC) e online, auxiliando pacientes a melhorar a relação com a alimentação, otimizar performance e transformar o corpo com consistência, sem radicalismos.
É colunista do ContilNet e parceira da Be Strong Fitness, levando informação de qualidade e prática para o dia a dia.
Agendamentos e conteúdos: @luanadiniznutricionista