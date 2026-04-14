O ano de 2026 marca os 800 anos do falecimento de São Francisco de Assis e, neste ano, o Papa Leão XIV estendeu a comemoração para toda a igreja, promulgando o Ano Jubilar Franciscano.

Entre 10 de janeiro de 2026 a 10 de janeiro de 2027, em todo o mundo, as igrejas, capelas e santuários ligados a São Francisco se tornam lugares de peregrinação, nos quais os fiéis podem realizar as suas devoções e receber as graças habitualmente ligadas aos Anos Jubilares: o perdão e a reconciliação com Deus, a renovação da vida cristã e a indulgência plenária.

No Acre, a Diocese de Rio Branco divulgou uma programação de abertura do Ano Jubilar, que será realizada no dia 19 de abril, na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, com a presença da “Família Franciscana”, devotos e simpatizantes do “Pobrezinho de Assis”. A concentração será às 15h30 na praça em frente ao Palácio Rio Branco, onde seguirá caminhando até a Catedral para celebração da abertura do Ano Jubilar Franciscano, marcado para às 17h.

São Francisco de Assis

De acordo com a Carta do Ano Jubilar São Francisco de Assis, divulgado pela Diocese de Rio Branco e assinada pelo bispo Dom Joaquín Pertinez, o santo viveu a simplicidade, a transparência e a humildade das bem-aventuranças, desapegado de si e das seduções e vaidades da vida. Viveu voluntariamente o desapego dos bens, pobre entre os pobres, confiando inteiramente na Providência de Deus.

Confira a carta:

Carta do Ano Jubilar Franciscano – Dom Joaquín