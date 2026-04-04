Ao ContilNet, Maria Cândida detalha desafios da liderança em entrevista exclusiva

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Em meio à imensidão da floresta amazônica, na região da Serra do Divisor, no interior do Acre, a jornalista e apresentadora Maria Cândida concedeu uma entrevista exclusiva ao ContilNet, onde compartilhou impressões sobre a experiência na região, a conexão com a cultura local e reflexões sobre liderança feminina.

Em viagem pelo estado, a comunicadora tem explorado diferentes cenários da Amazônia e destacou o interesse em conhecer de perto as comunidades tradicionais. Durante a entrevista, ela afirmou que a vivência vai além do turismo.

“Eu vou conhecer um pouco os indígenas daqui, porque em cada região é diferente, as tribos são diferentes. Eu quero conhecer as mulheres, o artesanato. Eu adoro fazer… não são passeios, acho que todo mundo tinha que fazer”, disse.

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Encantada com as belezas naturais, Maria Cândida também comentou sobre pontos curiosos da região, como o chamado “buraco da central”, conhecido por suas águas mornas. Segundo ela, a experiência tem um significado que vai além do contato com a natureza.

“Dizem que purifica também, tira os males e tudo. Então é isso que eu estou procurando aí, tirar todos os males, vou estar novinha para São Paulo”, afirmou, em tom descontraído.

A passagem pelo Acre também integra uma agenda profissional. A jornalista participará de eventos voltados ao empreendedorismo e à liderança feminina em cidades como Rio Branco e Tarauacá. Durante a entrevista, ela antecipou parte do conteúdo que será abordado nas palestras.

Maria Cândida relembrou desafios da própria trajetória, incluindo um período em que se afastou da televisão para se dedicar à escrita e enfrentou dificuldades para retornar ao mercado.

“Quando eu voltei, achei que ia ser super fácil, não foi fácil. Muitas pessoas deram a entender, e uma me falou que já tinha passado o meu tempo na TV, e eu acreditei”, contou.

A partir dessa experiência, ela passou a desenvolver uma abordagem mais ampla sobre liderança, especialmente entre mulheres.

“A gente foi acostumada a ver a liderança através de cargos, de posições em empresas. Não. A mulher é líder. Qualquer mulher que organiza sua casa é líder, que cuida da família é líder”, destacou.

Segundo a jornalista, a proposta é incentivar mulheres a reconhecerem seu potencial, especialmente em fases mais maduras da vida, e enxergarem novas possibilidades, inclusive no empreendedorismo.

A visita de Maria Cândida ao Acre também tem sido marcada pelo contato com a cultura local. Em Mâncio Lima, ela compartilhou nas redes sociais momentos do cotidiano, como um café da manhã com alimentos típicos da região, antes de seguir viagem pelos rios da Amazônia.

Com mais de 30 anos de carreira, a jornalista iniciou sua trajetória na TV Globo e passou por emissoras como Record, SBT e TV Cultura. Atualmente, também atua como influenciadora no movimento que discute o envelhecimento feminino e a presença das mulheres em espaços de liderança.

A programação com a participação de Maria Cândida no estado está prevista para os dias 8 e 9 de abril, com atividades em Rio Branco e no município de Tarauacá.

Assista a entrevista na íntegra:

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