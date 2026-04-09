Diretor do Pronto-Socorro de Rio Branco é destaque por gestão eficiente

À frente da Direção Geral do Pronto-Socorro há cerca de 3 anos e 4 meses, Lourenço se tornou, historicamente, o gestor que mais tempo permaneceu no comando da unidade

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O atual diretor-geral do Pronto-Socorro de Rio Branco, Lourenço Vasconcelos, tem se destacado pela condução eficiente e humanizada da unidade, mesmo em meio a um período considerado desafiador na gestão da saúde pública durante a passagem do ex-secretário Pedro Pascoal pela pasta.

Graduado em Enfermagem pelo Centro Universitário Uninorte em 2013, na capital acreana, Lourenço possui pós-graduação em Urgência e Emergência em Enfermagem pela Faculdade da Serra. Sua trajetória na saúde pública começou de forma simples, atuando como maqueiro em 1994, no próprio Pronto-Socorro. Com dedicação e visão de crescimento, buscou qualificação como auxiliar de enfermagem, posteriormente como técnico de enfermagem e, atualmente, exerce a função de enfermeiro socorrista no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além de atuar como enfermeiro no serviço aeromédico.

À frente da Direção Geral do Pronto-Socorro há cerca de 3 anos e 4 meses, Lourenço se tornou, historicamente, o gestor que mais tempo permaneceu no comando da unidade — um feito que reforça sua estabilidade administrativa e capacidade de liderança.

Durante sua gestão, adotou uma postura amplamente reconhecida: sair do gabinete para vivenciar, na prática, o dia a dia dos profissionais. Presente de forma constante nos corredores do hospital, acompanha de perto o trabalho de enfermeiros, técnicos, médicos, equipes de limpeza e segurança — atitude que fortaleceu o diálogo interno e aproximou a gestão dos servidores.

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Essa atuação ativa e participativa contribuiu para a construção de um ambiente de trabalho mais respeitoso e colaborativo, conquistando a admiração de grande parte da equipe. Servidores destacam a habilidade do diretor em liderar com transparência, firmeza e disposição para ouvir, enfrentando os desafios diários da unidade com responsabilidade e equilíbrio.

No campo estrutural, Lourenço também buscou melhorias junto à Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). Entre os avanços, destaca-se a aquisição de cadeiras de rodas e novas macas, ampliando o suporte e proporcionando mais dignidade aos pacientes atendidos na unidade.

Outro ponto que reforça o reconhecimento do gestor é sua relação com a imprensa. Lourenço é frequentemente elogiado por jornalistas e veículos de comunicação, especialmente os que atuam na cobertura policial, pela postura ética, imparcial e sempre aberta ao diálogo. Sua disponibilidade em fornecer informações contribui diretamente para a transparência e o fortalecimento da comunicação com a sociedade.

Com a recente mudança no comando da Secretaria de Saúde, o nome de Lourenço Vasconcelos ganha ainda mais evidência, sendo apontado como peça importante para a continuidade dos avanços no Pronto-Socorro ou até mesmo para assumir novos desafios dentro da gestão pública de saúde, diante de sua capacidade técnica, experiência e respeito conquistado ao longo dos anos.

O portal Na Hora da Notícia parabeniza o gestor pela dedicação, compromisso e pela forma respeitosa com que conduz seu trabalho, tratando com atenção não apenas a equipe e os pacientes, mas também os profissionais de imprensa, sempre utilizando o diálogo como ferramenta essencial para melhor servir à população.