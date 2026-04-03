Disputa por banco da frente entre sogra e nora vira discussão

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma discussão entre uma sogra, o filho e a nora sobre quem deve ocupar o banco do passageiro em um carro. A situação, registrada em via pública, acabou chamando atenção e gerando debate entre internautas.

Nas imagens, a mãe insiste em sentar no banco da frente, alegando que, por ser mãe, teria esse direito. O filho tenta intermediar a situação e argumenta que o lugar deveria ser ocupado pela esposa, pedindo que a mãe se sente no banco de trás para evitar conflito.

LEIA TAMBÉM:

A discussão se intensifica quando a mulher se recusa a entrar no carro caso não ocupe o assento dianteiro. Apesar da repercussão, o vídeo tem tom de encenação, mas levanta uma situação comum em muitas famílias.

O episódio gerou diferentes opiniões nas redes, com internautas debatendo sobre respeito, prioridade nas relações e convivência familiar.

Bacci Notícias